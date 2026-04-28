به گزارش کردپرس، علی حمهصالح، رئیس جنبش موضع میهنی، با انتقاد از رویکرد حزب دمکرات کردستان در روند تقسیم قدرت، اعلام کرد این حزب با وجود داشتن ۳۹ کرسی پارلمانی، در تلاش است تمامی اهرمها و نهادهای اصلی قدرت در اقلیم را در اختیار بگیرد.
وی تصریح کرد: آنچه حزب دمکرات مطالبه میکند، حتی از سوی جریانهای شیعه در عراق نیز مطرح نشده است؛ در حالی که شیعیان با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان عراق (۵۰ بهعلاوه یک کرسی)، به اندازه حزب دمکرات در پی تصاحب گسترده مناصب نبودهاند.
علی حمهصالح با اشاره به وضعیت کنونی ساختار قدرت در اقلیم افزود: در حال حاضر حزب دمکرات عملاً مفاصل اصلی قدرت را در اختیار دارد و با این حال، همچنان به دنبال افزایش سهم خود از مناصب است.
او در ادامه تأکید کرد: حزب دمکرات ریاست اقلیم، نخستوزیری، و وزارتخانههای کلیدی مانند وزارت داخله، نفت و روابط خارجی را در اختیار دارد، و دو پست هیئت رئیسه پارلمان را هم میخواهد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اختلافات میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان بر سر نحوه تقسیم قدرت و تشکیل ساختار حکومتی جدید همچنان ادامه دارد و به یکی از چالشهای اصلی صحنه سیاسی اقلیم تبدیل شده است.
