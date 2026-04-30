کشف انبار واکسن قاچاق در بانه/۲۹۸۵ دُز داروی غیرمجاز از چرخه توزیع خارج شد

به گزارش کرد پرس، این عملیات در چارچوب طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هماهنگی دستگاه قضایی صورت گرفت. در بازرسی از محل، ۲۴۹ کارتن حاوی واکسن های قاچاق کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان رسمی، ارزش آن ها حدود ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

یک مقام مسئول در پلیس آگاهی بانه با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق اقلام سلامت محور، گفت: ورود دارو و واکسن های غیرمجاز به بازار می تواند تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان باشد و به همین دلیل، برخورد با این موارد با حساسیت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: پایش مستمر انبارها و رصد دقیق شبکه های توزیع از جمله اقداماتی است که به طور جدی دنبال می شود تا از ورود و عرضه کالاهای فاقد مجوز جلوگیری شود.

پلیس همچنین اعلام کرد که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و اقدامات تکمیلی برای شناسایی و برخورد با عوامل دخیل ادامه دارد.