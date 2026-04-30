نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بیستون در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، دکتر منوچهر حبیبی در مراسم افتتاح نیروگاه برق ۶ مگاواتی خورشیدی بیستون اظهار کرد: کارگر یعنی تجلی توسعه، سرزندگی و خودکفایی؛ بوسه بر دستان کارگر، بوسه بر دستان کسانی است که پرچم اقتصاد مقاومتی را برافراشته نگه داشته‌اند و چرخ‌های تولید را به حرکت درمی‌آورند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به رشادت‌های متخصصان صنعت برق در جنگ تحمیلی سوم گفت: این جنگ، جنگ اراده‌ها بود و اراده ملت ایران در برابر آخرین فناوری‌های آمریکا و اسرائیل به پیروزی رسید.

دکتر حبیبی افزود: با وجود حملات متعدد به مرکز استان و شهرستان‌ها که خطوط انتقال برق را هم در بر می‌گرفت، با آمادگی و سناریوهای پیش‌بینی شده، همکاران ما در شرکت توزیع و برق منطقه‌ای در کمتر از ۵۰ دقیقه شبکه را اصلاح و برق‌دار کردند که این یک افتخار بزرگ برای نظام است.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه برای مهار ناترازی انرژی تصریح کرد: سریع‌ترین راه برای حل مشکل ناترازی، توسعه انرژی‌های خورشیدی است و امروز با همت شرکت برق منطقه‌ای غرب، طلسم این کار نو در کشور شکسته شد و از اراضی پست‌های انتقال برای تولید برق سبز استفاده شد و انتظار ما این است که این شتاب در بخش خصوصی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در بدنه دولت افزود: تاکید کرده‌ام که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید به سمت نصب پنل‌های خورشیدی بروند و تاکنون ۳۰ اداره به این فناوری مجهز شده‌اند و ۴۰ اداره دیگر در حال اجرا هستند و صراحتاً اعلام می‌کنم که در صورت نیاز به محدودیت مصرف، اولویت قطع احتمالی برق با اداراتی است که در این حوزه اقدام نکرده‌اند.

استاندار کرمانشاه به تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته با نهادهای حمایتی اشاره کرد و با بیان اینکه پنل خورشیدی روی بام مددجویان، هم برق می‌سازد، هم درآمد، گفت: اقدام ارزشمندی توسط کمیته امداد و بهزیستی برای نصب پنل‌های خورشیدی در منازل مددجویان آغاز شده که علاوه بر کمک به شبکه، درآمد پایدار خوبی برای این خانواده‌ها ایجاد می‌کند و در مجتمع‌های اقتصادی وابسته به نهادها نیز شناسایی زمین توسط تیم‌های مدیریتی انجام شده و امیدواریم با پیگیری مدیران حوزه انرژی، به زودی به هدف‌گذاری ۱۸ مگاوات و پایداری کامل برق صنایع و بخش خانگی دست یابیم.