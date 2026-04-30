٣ هزار و ٧٩٤ مزاحمت تلفنی برای اورژانس تنها در فروردین ماه!

به گزارش کردپرس، بنا بر اعلام اورژانس آذربایجان غربی؛ جمع‌بندی آمار عملکردی این مجموعه در یک ماه گذشته نشان می‌دهد که پایگاه‌های شهری، جاده‌ای و کارشناسان مرکز پیام اورژانس استان، با حضور مستمر و آماده‌باش کامل، حجم قابل‌توجهی از تماس‌ها و مأموریت‌های امدادی-درمانی را پوشش داده‌اند.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده در واحد آمار ، در این بازه زمانی ۴۲ هزار و ۱۸۳ تماس با سامانه ۱۱۵ برقرار شده است که از این تعداد ۱ ۳۰۶ تماس منجر به ارائه مشاوره تلفنی شده، همچنین ۳۷۹۴ تماس به عنوان مزاحمت تلفنی ثبت شده است.

۵۷۲۰ تماس نیز در دسته موارد غیر اورژانسی قرار گرفته و بدون اعزام آمبولانس مدیریت شده است. در بخش عملیات درمانی نیز نیروهای اورژانس استان طی این دوره ۷ هزار و ۸۷۳ مأموریت را پوشش داده‌اند.

در جریان این مأموریت‌ها، مجموعاً ۷۱۷۶ مددجو از خدمات فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شده‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۳۱۵ نفر در حوادث ترافیکی و ۴هزار و ۸۶۱ نفر در حوادث غیرترافیکی دچار آسیب شده یا نیازمند خدمات درمانی بوده‌اند.

همچنین براساس آمار ثبت‌شده ۴ هزار ۷۵۹ مددجو توسط آمبولانس‌ها به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.