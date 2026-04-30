مرگ ٢ نفر طی حوادث مختلف در سردشت و بوکان

به گزارش کردپرس، رئیس اورژانس استان آذربایجان غربی گفت: یک فرد در سردشت براثر صاعقه زدگی در یکی از روستاهای این شهرستان جان خود را از دست داد.
فرزین رضازاده، افزود: حادثه صاعقهزدگی در روستای حیدرآباد کاولانه از توابع سردشت در ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه چهارشنبه شب به مرکز پیام اورژانس گزارش شد و با اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
او افزود: متاسفانه مصدوم این حادثه قبل از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.
مرگ یک شهروند در پی ریزش سقف ساختمان
در بوکان نیز رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی گفت: ریزش سقف یک واحد مغازه در خیابان مولوی بوکان رخ داد که بلافاصله پس از اعلام، نیروهای امدادی آتشنشانی به محل اعزام شدند.
رسول معروفی افزود: در جریان این حادثه، یک جوشکار ۴۸ ساله که در حال انجام عملیات تخریب بود، جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند که یکی از آنان عابر پیاده بود و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی بوکان علت اولیه این حادثه را تخریب و ساختوساز ناایمن عنوان کرد و ادامه داد: بیتوجهی به توصیههای ایمنی کارشناسان از مهمترین عوامل بروز این حادثه تلخ بوده است.
او با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در زمان تخریب و نوسازی ساختمانها، از شهروندان خواست برای جلوگیری از حوادث مشابه، دستورالعملهای ایمنی را جدی بگیرند.
معروفی اظهار کرد: بررسی دقیق علت وقوع حادثه و برآورد میزان خسارات توسط کارشناسان در حال انجام است.
