مرگ ٢ نفر طی حوادث مختلف در سردشت و بوکان

فرزین رضازاده، افزود: حادثه صاعقه‌زدگی در روستای حیدرآباد کاولانه از توابع سردشت در ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه چهارشنبه شب به مرکز پیام اورژانس گزارش شد و با اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

او افزود: متاسفانه مصدوم این حادثه قبل از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.

مرگ یک شهروند در پی ریزش سقف ساختمان

در بوکان نیز رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گفت: ریزش سقف یک واحد مغازه در خیابان مولوی بوکان رخ داد که بلافاصله پس از اعلام، نیروهای امدادی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.