حمله دشمن به کاشی بیستون و دایراک صنعت هدف گرفتن سلامت و معیشت مردم بود

به گزارش کردپرس، جهانگیر شاهینی در حاشیه بازدید از چهار واحد بزرگ تولیدی و صنعتی استان اظهار کرد: امروز اگر نبض اقتصاد کرمانشاه حتی در سخت‌ترین شرایط و زیر تهاجمات اخیر دشمن همچنان پرقدرت می‌تپد، مرهون اراده پولادین کارگرانی است که در سنگر صنعت، امنیت معیشتی را برای جامعه به ارمغان می‌آورند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به بازدید از صنایع هدف و برخی صنایع آسیب‌دیده در جریان حملات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونیستی، افزود: دشمن با هدف قرار دادن واحدهایی نظیر "کاشی بیستون" و "دایراک صنعت"، مستقیم سلامت و معیشت مردم را نشانه رفته است.

وی ادامه داد: در این بازدیدها شاهد بودیم که ادعای دشمن مبنی بر هدف قرار دادن مراکز نظامی، دروغی بیش نیست. در همین راستا، برای مجموعه عظیم کاشی بیستون که با ۶۰۰ نیروی کار نماد پایداری ماست، پیگیری تامین تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی جهت تکمیل فاز دوم و نوسازی تجهیزات در اولویت قرار گرفت. همچنین برای واحد دایراک صنعت که تولیدکننده اقلام ضروری بیمارستانی است، تیم‌های کارشناسی جهت ارزیابی خسارات و تأمین اعتبار فوری اعزام شده‌اند تا با نوسازی خطوط تولید، این مجموعه با توان بیشتری به چرخه فعالیت بازگردد.»

شاهینی در ادامه با تأکید بر لزوم خودکفایی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی، خاطرنشان کرد: در واحد شادرام شیمی، با تصویب ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات، ظرفیت تولید اسیدهای تخصصی طی ۳ ماه آینده دو برابر خواهد شد تا گامی بلند در جایگزینی واردات برداشته شود.

وی گفت: همچنین در بازدید از شرکت چینی کُرد با اشتغال‌زایی ۸۰۰ نفر، چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های انرژی و آب‌بها را بررسی و مقرر شد با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، موانع پیش‌روی طرح توسعه این مجموعه عظیم برای اشتغال‌زایی بیشتر در مناطق محروم برطرف شود.

شاهینی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، تحقق شعار سال و تجلی واقعی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و صیانت از امنیت ملی معنا پیدا می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: ممتعهد به تأمین منابع و تسهیل‌گری بانکی هستیم تا ثابت کنیم کرمانشاه با تکیه بر انسجام داخلی، مسیر توسعه را با اقتدار طی می‌کند؛ چرا که معتقدیم پایداری چرخ‌های تولید، مستحکم‌ترین سنگر در برابر بدخواهان است و اجازه نخواهیم داد هیچ تهدیدی، آرامش و مسیر اشتغال جوانان این مرز و بوم را متوقف کند.