نوری مالکی به الزیدی: خواهان تشکیل دولتی هستیم که حاکمیت عراق را حفظ کند

به گزارش کردپرس، دفتر رئیس ائتلاف دولت قانون در بیانیهای اعلام کرد که نوری مالکی از علی الزیدی، نخستوزیر مأمور، استقبال کرده و در این دیدار درباره اوضاع کلی کشور و منطقه گفتگو شده است.
در این دیدار بر اهمیت یکپارچهسازی تلاشها میان نیروهای مختلف و کار با روحیه همکاری و مشارکت برای تشکیل دولتی تأکید شد که توان تثبیت وحدت عراق و حفاظت از حاکمیت آن را داشته باشد.
مالکی همچنین حمایت خود را از علی الزیدی در تلاشهایش برای تشکیل دولتی که نماینده همه عراقیها باشد اعلام کرد و بر ضرورت حرکت به سمت تأمین منافع عمومی و تقویت امنیت و ثبات در کشور تأکید کرد.
علی الزیدی، مأمور تشکیل کابینه جدید، در نخستین اظهارات خود پس از آنکه بهطور رسمی از سوی رئیسجمهور عراق به عنوان نامزد نخستوزیری معرفی شد، گفت: «مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی پیرامون ما، در رأس اولویتهای آینده ما قرار دارد. از نظر منابع انسانی و طبیعی، فرصتی برای حکمرانی در چارچوب یک دیدگاه دولتی فراهم میکنیم که از نظر اقتصادی توانمند و از نظر اجتماعی آباد باشد.»
وی افزود: «برنامه دولت آینده ما تکمیلکننده همه تلاشهای مثبتی خواهد بود که برای بهبود خدماترسانی و وضعیت اجتماعی انجام شده است. در عین حال، ارزیابی تهدیدها و بهرهبرداری از فرصتها را در نظر میگیریم تا عراق به کشوری متوازن در سطح منطقهای و بینالمللی تبدیل شود.»
شامگاه ۲۷ آوریل ۲۰۲٦، چارچوب هماهنگی نامزدی علی الزیدی برای سمت نخستوزیری عراق را اعلام کرد. همزمان از احساس مسئولیت محمد شیاع السودانی و نوری مالکی به دلیل کنارهگیری از نامزدی تقدیر شد.
