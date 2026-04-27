نوریاب پاوه و تکرار تجربه تلخ روستاهای الحاقی / فردین رحیمی

خبرگزاری کردپرس _ روستای نوریاب، یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین سکونتگاه‌های شهرستان پاوه و از افتخارات فرهنگی استان کرمانشاه است. زیستگاهی که همواره خاستگاه اندیشه، دانش و نواندیشی در منطقه‌ی اورامانات بوده است. این روستا، در گذر تاریخ کردستان از دوران پهلوی تا پس از انقلاب اسلامی و سال‌های دفاع مقدس ـ نقشی تأثیرگذار در تحولات فرهنگی، اجتماعی وسیاسی منطقه ایفا کرده و بافت روستایی منحصربه‌فرد آن، از زمره معماری خاص منطقه هورامان و اورامانات می باشد.

روستای نوریاب به واسطه‌ی همت نخبگان، بزرگان و مردم فرهیخته خود، همواره مرکز شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی، فرهنگی و خیریه‌ای در پاوه و اورامانات بوده است. منطقه‌ای که مردمانش به اتحاد، فرهنگ والا و حس همبستگی شناخته می‌شوند.

با این حال، در سال‌های اخیر رشد جمعیت، ساخت‌وساز بی رویه و گسترش بی‌برنامه‌ گی در شهرستان پاوه، نوریاب را نیز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است .چالش‌هایی که یادآور تجربه‌ی تلخ "روستاهای الحاقی به شهر پاوه" است. در گذشته، الحاق برخی روستاهای بکر بدون برنامه‌ریزی و مدیریت به‌موقع انجام شد و این مناطق، به جای تبدیل شدن به محلات منظم و توسعه‌یافته، اکنون بار سنگین مالی و زیرساختی بر دوش شهرداری پاوه گذاشته‌اند.

نبود درآمدهای پایدار و محدودیت بودجه شهرداری پاوه، باعث شده ساماندهی و بازآرایی این مناطق عملاً درست انجام نشود و مسئله‌ای است که هنوز یکی از مطالبات جدی شهروندان است. از سوی دیگر، پاوه به عنوان یکی از مقاصد برجسته‌ی گردشگری کشور، با هجوم ساخت‌ و سازهای بی‌ضابطه روبه‌روست شده است، عاملی که فشار مضاعفی بر بافت طبیعی، معماری و تاریخی منطقه وارد کرده است و درحال نابودی است .

روستای نوریاب نیز از این روند مصون نمانده است. امروز بخش‌های بالادست و ورودی روستا دیگر سنخیتی با هویت تاریخی و معماری اصیل نوریاب ندارند. آپارتمان‌های چندطبقه بدون زیرساخت مناسب، تراکم جمعیتی بالا و گسترش کاربری‌های نامتجانس مانند تعمیرگاه‌ها در حال پیشرفت است و سیمای فرهنگی و کالبدی روستا را دچار دگرگونی نگران‌کننده کرده‌اند.

در حالی که نوریاب می‌تواند نقش کلیدی در توسعه‌ی متوازن و هوشمند شهر پاوه ایفا کند، حفظ اصالت آن تنها در گرو رویکردی نو به توسعه است. رویکردی مبتنی بر گردشگری پایدار و تعریف آن در قالب یک محله ویلایی‌ و گردشگرمحور. در صورت اجرای اصولی طرح الحاق آن به شهر، همراه با سرمایه‌گذاری هدفمند و تدوین دقیق ضوابط معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار باشد ، روستای نوریاب قادر خواهد بود به الگویی موفق از توسعه‌ی روستایی-شهری در سطح کشور بدل شود، الگویی که هم اصالت تاریخی را پاس می‌دارد و هم از ظرفیت گردشگری منطقه بهره می‌برد.

با عنایت به پیشینه‌ی فرهنگی و انس اجتماعی مردم نوریاب، چنین طرحی بی‌تردید با استقبال و حمایت جامعه‌ی محلی روبه‌رو خواهد شد. از این‌رو، انتظار می‌رود نماینده محترم پاوه و اورامانات، فرماندار محترم پاوه و تمامی نهادهای اجرایی شهرستان و استان کرمانشاه، با نگاهی آینده‌نگرانه و برنامه‌محور، سرنوشت توسعه‌ی نوریاب را در اولویت قرار دهند و با پیشگیری از تصمیمات شتاب‌زده، از تکرار تجربه‌ی پرهزینه‌ی روستاهای الحاقی جلوگیری کنند.

روستای نوریاب، نه یک روستا در مسیر توسعه‌ی شهری، بلکه میراثی زنده از فرهنگ هورامان و اورامانات است، میراثی که سزاوار نگه‌داشت و مدیریت هوشمندانه است.