خبرگزاری کردپرس _ کردپرس تاریکه‌بازار کرمانشاه یکی از کهن‌ترین شریان‌های اقتصادی شهر و بستری برای گردشگری فرهنگی است. قدمت آن به دوره زندیه بازمی‌گردد و بخش‌های عمده ساختار فعلی در دوران قاجار شکل گرفت. این بازار با شبکه‌ای از راسته‌های تخصصی مانند مسگری، زرگری، صندوق‌سازی و گیوه‌دوزی، نه تنها مرکز تولید و اشتغال محلی بود، بلکه مکانی برای تبادل فرهنگی و تعامل اجتماعی نیز به شمار می‌رفت. ترکیب تولید محلی با فروش مستقیم، اقتصاد شهری کرمانشاه را به‌طور طبیعی تقویت می‌کرد و جریان نقدینگی و کارآفرینی را در قلب شهر زنده نگه می‌داشت.

با آغاز نوسازی شهری و احداث خیابان مدرس در سال ۱۳۱۲، بازار به دو نیم تقسیم شد. این جدایی، پیوستگی کالبدی بازار و جریان طبیعی مشتریان را مختل کرد و بسیاری از صنوف سنتی رو به افول گذاشتند. کاهش فعالیت اقتصادی پیامدهای مستقیم بر اقتصاد شهری داشت؛ جریان نقدینگی کند شد، فرصت‌های اشتغال محدود گردید و صنایع کوچک به تدریج به حاشیه رانده شدند. بازاری که زمانی موتور اقتصاد محلی بود، در وضعیت نیمه‌فعال قرار گرفت.

افول بازار پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دوگانه‌ای داشت: نخست، اعتماد و تعامل اجتماعی کاهش یافت و سرمایه اجتماعی تحلیل رفت؛ دوم، گردشگری شهری آسیب دید. بازار دیگر تنها محل خرید صنایع دستی نبود، بلکه به فضایی تاریخی ـ موزه‌ای بدل شد و تجربه واقعی تعامل اقتصادی و فرهنگی برای گردشگران کمرنگ گردید. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد شهری و گردشگری به هم پیوسته‌اند و ضعف یکی، دیگری را نیز تضعیف می‌کند.

با این حال، ظرفیت بازآفرینی بازار بسیار بالاست. احیای راسته‌های تخصصی، بازسازی کارگاه‌های صنایع دستی و ایجاد مسیرهای پیاده‌محور و فضاهای فرهنگی می‌تواند بازار را دوباره به قلب اقتصادی و گردشگری شهر تبدیل کند. بازآفرینی موفق، تنها مرمت کالبدی نیست؛ بلکه بازگرداندن کارکرد اقتصادی و اجتماعی بازار است. بازسازی صنوف قدیمی فرصت‌های اشتغال و تولید محلی را افزایش می‌دهد و گردشگران را به تجربه واقعی خرید و تعامل با شهروندان جذب می‌کند.

همچنین ایجاد مسیرهای پیاده، فضاهای فرهنگی و رویدادهای شهری، بازار را از یک محل عبوری به مرکز تعامل اقتصادی و فرهنگی بدل می‌سازد و جریان نقدینگی محلی را تقویت می‌کند. این اقدامات سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد، اعتماد میان اصناف را بازمی‌گرداند و گردشگری را به سمت تجربه‌ای پایدار و اقتصادی سوق می‌دهد.

در نهایت، تاریکه‌بازار کرمانشاه نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه ابزاری استراتژیک برای اقتصاد شهری و گردشگری پایدار است. بازآفرینی هوشمندانه بازار، امکان حفظ هویت تاریخی و خلق فرصت‌های تازه در اشتغال و گردشگری را فراهم می‌کند. این بازار با احیای کارکردهای سنتی و تلفیق با نیازهای مدرن، می‌تواند نقطه‌ای باشد که تاریخ، اقتصاد و زندگی شهری در یک تجربه مشترک جمع شوند و دوباره تپش قلب شهر را فعال سازند.

