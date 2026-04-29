۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۸

فعال‌شدن سامانه‌های پدافندی در منطقه سبز

سرویس عراق و اقلیم کردستان- برخی منابع عراقی می‌گویند که سامانه‌های ضدهوایی آمریکایی در منطقه سبز در بغداد فعال شده است.

به گزارش کردپرس، برخی مناع عراقی اعلام کردند شامگاه چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ آژیر هشداد در منطقه سبز بغداد فعال شده است.

منابع عراقی فعال شدن آژیرهای خطر را به سامانەهای ضدهوایی امریکایی نسبت دادەند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

