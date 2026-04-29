کاهش ۱۴ درصدی تصادفات منجر به فوت در استان کرمانشاه

به گزارش کردپرس، طهماسب نجفی در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ گفت: طبق آمار ارائه شده توسط پلیس راه تعداد تصادفات منجر به فوت در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ یک کاهش ۱۴ درصدی داشته و تعداد مجروح شدگان هم در همین فاصله زمانی یک کاهش ۱۴ درصدی داشته و آمار جانباختگان هم کاهشی بوده است‌.

وی افزود: همچنین آمار تصادفات منجر به فوت در فروردین ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک کاهش ۵۰ درصدی داشته و تعداد جانباختگان در همین فاصله زمانی یک کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با تقدیر از زحمات و تلاش های صورت گرفته، عنوان کرد: این اتفاقات خوب حاصل یک کار تیمی و با برنامه از سوی دستگاه ها و مجموعه های مرتبط با حوزه ایمنی و حمل و نقل است.

وی در ادامه به دیگر موفقیت‌های کسب شده در حوزه عمرانی اشاره کرد و گفت: کرمانشاه در حوزه انسداد چاه ها در سال ۱۴۰۴ در رتبه برتر کشور را کسب کرد و شورای فنی استان هم سال ۱۴۰۴ در رتبه دوم کشوری قرار گرفت که این موفقیت ها نشانگر توانمندی، همدلی و همراهی دستگاه‌ها و شوراها و کارگروه‌های مرتبط با حوزه عمرانی استان است.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت موضوع کاهش تصادفات در سطح جاده ها اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم پیشرفت بر کاهش ۱۰ درصدی تصادفات در سال، تاکید کرده است که تحقق این برنامه نیازمند یک تلاش همه جانبه است.

وی بر اهمیت فرهنگ سازی برای کاهش تصادفات تاکید کرد و گفت: کاهش تصدی گری بخش دولتی و افزایش نقش آفرینی مردم می تواند به فراگیر شدن فرهنگ رانندگی و رعایت ایمنی بسیار کمک کند.

نجفی ادامه داد: طرح نهضت آسفالت خیابان های شهر کرمانشاه با تأکیدات ویژه و حمایت های مدیریت ارشد استان، توسط شهرداری به خوبی پیش می رود و این کار هم در کاهش تصادفات اثر گذار است.