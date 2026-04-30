۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷

۱۳ زندانی مالی همزمان با دهه کرامت در کردستان آزاد شدند

سرویس کردستان - مدیر ستاد مردمی دیه کردستان از آزادی ۱۳ زندانی مالی همزمان با دهه کرامت در استان خبر داد و گفت: این افراد با مجموع بدهی ۲۷۵ میلیارد ریال و با مشارکت خیران و گذشت شکات آزاد شدند.

به گزارش کرد پرس، محمد خسروی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از مجموع بدهی این زندانیان، ۱۸ میلیارد ریال به صورت بلاعوض توسط ستاد دیه پرداخت شده و مابقی نیز از طریق پذیرش اعسار، کمک خود مددجویان و رضایت شکات تأمین شده است.

وی اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از خانواده های نیازمند و کاهش آسیب های اجتماعی، در قالب برنامه های دهه کرامت انجام شد.

مدیر ستاد مردمی دیه کردستان افزود: آزادی زندانیان معسر، علاوه بر بازگشت آنان به کانون خانواده، نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده های آنان دارد.

خسروی با تأکید بر تداوم این اقدامات، ادامه داد: جلب مشارکت های مردمی و حمایت خیران، زمینه ساز تداوم چنین برنامه هایی برای کمک به زندانیان نیازمند در استان است.

