۱۳ زندانی مالی همزمان با دهه کرامت در کردستان آزاد شدند

به گزارش کرد پرس، محمد خسروی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از مجموع بدهی این زندانیان، ۱۸ میلیارد ریال به صورت بلاعوض توسط ستاد دیه پرداخت شده و مابقی نیز از طریق پذیرش اعسار، کمک خود مددجویان و رضایت شکات تأمین شده است.

وی اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از خانواده های نیازمند و کاهش آسیب های اجتماعی، در قالب برنامه های دهه کرامت انجام شد.

مدیر ستاد مردمی دیه کردستان افزود: آزادی زندانیان معسر، علاوه بر بازگشت آنان به کانون خانواده، نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده های آنان دارد.

خسروی با تأکید بر تداوم این اقدامات، ادامه داد: جلب مشارکت های مردمی و حمایت خیران، زمینه ساز تداوم چنین برنامه هایی برای کمک به زندانیان نیازمند در استان است.