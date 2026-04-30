۲۳۵۰ تن کالای اساسی از بازارچه های مرزی کردستان وارد شد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در نخستین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کردستان، گفت: در حال حاضر ۸۵ هزار و ۱۵۰ نفر مرزنشین کولبر در شهرستان های مریوان، بانه، سقز و سروآباد مشمول این قانون هستند که بیشترین آمار مربوط به مریوان با ۳۶ هزار نفر و پس از آن سقز با ۱۷ هزار و ۲۵۷ نفر است.

وی افزود: همچنین ۳۷۲ کارگزار مرزی در بازارچه های موقت غیررسمی فعال هستند که به تفکیک شامل ۱۳۴ نفر در مریوان، ۱۲۴ نفر در بانه، ۷۱ نفر در سقز و ۴۳ نفر در سروآباد است.

مدیرکل صمت کردستان درباره واردات کالاهای اساسی، اظهار کرد: در مجموع چهار شهرستان مرزی استان، ۲ هزار و ۳۵ تن برنج، ۳۱۷ تن روغن، هزار و ۵۴ تن حبوبات و هفت تن چای از طریق بازارچه های موقت غیررسمی وارد شده که هر شهرستان در اقلام مشخصی فعالیت داشته است.

خلیقی با اشاره به وضعیت پیله وری در استان، ادامه داد: تعداد پیله وران ثبت شده در سامانه جامع مرزنشینان در سال ۱۴۰۵ به ۷۳ نفر رسیده که نسبت به سال گذشته با ۵۳ نفر افزایش یافته و بیشترین تعداد مربوط به شهرستان بانه با ۵۰ نفر است.

وی یادآور شد: در سال گذشته سقف مبادلات برای هر پیله ور ۵۶ هزار دلار تعیین شده و مجموع سهم ارزی استان نیز سه میلیون دلار بوده که بین شهرستان های بانه و سقز توزیع شد، اما به دلیل غیرفعال بودن برخی بازارچه های مشترک، بخشی از این ظرفیت محقق نشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان درباره سهمیه ارزی مرزنشینان نیز بیان کرد: بر اساس ابلاغ سال ۱۴۰۵، سهمیه ارزی برای مرزنشینان در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز برای مناطق عادی ۴۵۰ دلار و برای مناطق محروم ۹۰۰ دلار تعیین شده که این میزان باید در مقابل صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

خلیقی همچنین از فعالیت تعاونی های مرزنشینی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۲ تعاونی مرزنشینی در استان فعال هستند و بیش از ۴۲ هزار سرپرست خانوار و حدود ۱۴۹ هزار عضو در این بخش فعالیت دارند که مجموع سهم ارزی آنان به بیش از ۱۳۴ میلیون دلار می رسد.

وی در ادامه با اشاره به روند مبادلات مرزی استان، اظهار کرد: ارزش واردات از بازارچه های مرزی استان از سال ۱۳۹۹ تاکنون نوسان داشته به طوری که از ۲.۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۷۶ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده و در سال های بعدی به ترتیب ۴۰، ۲۷ و ۲۸ میلیون دلار ثبت شده است.

مدیرکل صمت کردستان افزود: با اضافه شدن شهرستان سقز به جمع شهرستان های مشمول قانون ساماندهی، اکنون چهار شهرستان مرزی استان در این حوزه فعال هستند و تلاش می شود با فعال سازی بازارچه های مشترک، ظرفیت مبادلات مرزی بیش از پیش افزایش یابد.