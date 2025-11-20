نوای دف و آوای سیاچمانه در جشن بزرگ انار پاوه



به گزارش کردپرس؛ جشن بزرگ انار در روستای ساتیاری پاوه روز 5 شنبه 29 آبانماه با استقبال بسیار گسترده مردم برگزار شد.

عثمان هورامی هنرمند اسطوره ای منطقه هورامان یکی از مهمانان ویژه و بزرگ این جشن بود که در بخشی از برنامه با آواز خود خاطرات روزهای قدیم را در دل دوستدارانش زنده کرد و این حضور بازتاب بسیار گسترده ای در فضای مجازی پیدا کرد.

متاسفانه طی این سال ها مسئولان استان کرمانشاه از درک و فهم جایگاه این هنرمند بسیار بزرگ عاجز بوده اند و این مردم منطقه بوده اند که یاد و نام او را گرامی داشته اند.

یکی دیگر از بخش های دیدنی این جشن به هنرنمایی گروه بانوان دف نواز و حمل سبدهای انار اختصاص داشت. دف از سازهای بسیار محبوب در منطقه هورامان است. این ساز آیینی طی این سال ها یکی از محورهای جشن انار بوده و توسط بانوان هنرمند به ترنم درآمده است. اجرای هلپرکی و موسیقی زیبای کردی از دیگر بخش های این جشن بود.

در این مراسم با برنامه ریزی های صورت گرفته غرفه های زیادی به عرضه محصولات مختلف منطقه مانند گردو، انار، رب انار، توت، نان محلی و ... اختصاص یافته بود و همانند جشن انار سال گذشته یک بعد پررنگ اقتصادی داشت.

طی این سال ها گردشگری بستری برای پیوند فرهنگ و اقتصاد در منطقه اورامانات بوده است.

هر چند روستاهای پاوه در سال های 95 و 96 پیشتاز برگزاری جشن انارها در منطقه بودند ولی توقف چند ساله این جشن ها باعث شد تا در سال های بعد کردستان و حلبچه میدان دار این رویداد بزرگ گردشگری شوند و جشن انار در پاوه عزلت نشین شود.

خوشبختانه جشن انار اورامانات پس از چند سال وقفه، از سال‌گذشته در یک روال منظم تری دنبال می شود.

دو هفته قبل هم اقامتگاه بوم‌گردی سابات در روستای کانی کُچکینه اولین جشن انار در شهرستان روانسر را برگزار کرد و این منطقه از اورامانات هم به مناطق برگزار کننده برنامه های جشن انار پیوست.