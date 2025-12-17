انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان

به گزارش کرد پرس، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترکیب جدید هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان (بام) را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه «معروف صمدی» به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان، برای مدت ۳ سال منصوب و جایگزین «فردین وکیلی» شد.

«کامران رحیمی» به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان، برای مدت ۳ سال منصوب و جایگزین «محمد باباخانی» شد.

«محمدقربان کیانی» به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان، برای مدت ۳ سال تعیین شد.

این انتصابات در راستای تقویت ساختار مدیریتی و ارتقای عملکرد سازمان منطقه آزاد بانه – مریوان انجام شده است.