متهم کردن دولت ترکیه به تعلل در روند صلح با PKK توسط دم پارتی

به گزارش کردپرس، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) روز سه‌شنبه یکی از تندترین انتقادات خود را نسبت به نحوه مدیریت دولت در روند شکننده صلح مطرح کرد و از افزایش تنش میان آنکارا و حزب کارگران کردستان(PKK) بر سر مراحل بعدی پایان دادن به درگیری چند دهه‌ای خبر داد.

به نوشته وب‌سایت us news، دم پارتی که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است، در سال‌های اخیر نقش میانجی در تلاش‌ها برای پیشبرد روند صلح میان دولت ترکیه و PKK داشته است؛ درگیری‌ای که از سال ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

تولای حاتم ‌اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، در سخنانی خطاب به نمایندگان این حزب گفت دولت ترکیه نتوانسته هم‌پای روند ایجادشده پس از فراخوان «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی PKK در فوریه ۲۰۲۵ برای زمین گذاشتن سلاح‌ها حرکت کند.

او اظهار داشت: «در حالی که چشم‌انداز روشنی پیش روی ماست و باید با سرعت کامل به سمت صلح حرکت کنیم، دولت رفتاری مردد، محتاط و همراه با تعلل از خود نشان می‌دهد.»

به گفته او، همه طرف‌های درگیر از جمله دولت، PKK و دم پارتی در بیش از یک سال گذشته یکدیگر را به تأخیر در روند صلح متهم کرده‌اند.

PKK که از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، در ماه مه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که حملات خود را متوقف کرده و تصمیم به انحلال و پایان مبارزه مسلحانه گرفته است.

با این حال، آنکارا اعلام کرده است که باید اقدامات بیشتری انجام شود و خلع سلاح این گروه باید به طور کامل راستی‌آزمایی شود، پیش از آنکه گام‌های حقوقی یا سیاسی گسترده‌تری برداشته شود.

در همین حال، یک کمیسیون پارلمانی ترکیه در ماه فوریه با اکثریت قاطع گزارشی را تصویب کرد که نقشه راهی برای اصلاحات قانونی هم‌زمان با انحلال PKK ارائه می‌دهد و روند صلح را وارد مرحله قانون‌گذاری کرده است.

درگیری‌های دولت ترکیه و PKK طی دهه‌های گذشته موجب بی‌ثباتی در جنوب‌شرق ترکیه با اکثریت جمعیت کرد شده و حتی به مناطق عراق و سوریه نیز سرایت کرده است.