متهم کردن دولت ترکیه به تعلل در روند صلح با PKK توسط دم پارتی

به گزارش کردپرس، حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) روز سهشنبه یکی از تندترین انتقادات خود را نسبت به نحوه مدیریت دولت در روند شکننده صلح مطرح کرد و از افزایش تنش میان آنکارا و حزب کارگران کردستان(PKK) بر سر مراحل بعدی پایان دادن به درگیری چند دههای خبر داد.
به نوشته وبسایت us news، دم پارتی که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است، در سالهای اخیر نقش میانجی در تلاشها برای پیشبرد روند صلح میان دولت ترکیه و PKK داشته است؛ درگیریای که از سال ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.
