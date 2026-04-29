دیدار مسرور بارزانی با رئیس سازمان حشدالشعبی و پارادوکسهای تکراری اربیل

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان و فالح فیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی، آخرین تغییرات و تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

کردستان۲٤ نوشت: روز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان، در اربیل از فالح فیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی استقبال کرد.

در این نشست، طرفین به بررسی وضعیت عمومی و آخرین تحولات میدانی و سیاسی عراق پرداختند.



بخش دیگری از گفتگوهای مسرور بارزانی و فالح فیاض به بررسی تلاش‌ها برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت فدرال اختصاص داشت و دو طرف بر ضرورت شکل‌گیری دولتی «خدمتگزار» تأکید کردند که بتواند مطالبات و خواسته‌های مردم عراق را برآورده سازد.

مسرور بارزانی در حالی به استقبال فالح فیاض رفت که در دو ماه اخیر و در خلال جنگ رمضان، رسانەهای وابسته به حزب دمکرات کردستان بویژه تلویزیونهای شخص مسرور بارزانی و پسرش آرین بارزانی، پیوسته از گروههای حشدالشعبی تحت عنوان گروههای تروریستی و ناقض قانون یاد میکردند.

بهیز حسین روزنامەنگار کرد اقلیم نوشته است: شب و روز میگفتند حشد شعبی ناقض قانون است و موشک به اقلیم شلیک میکند اما امروز با سرافکندگی از رئیس حشدالشعبی استقبال کردند. جای بسی شگفتی است، آنها با فالح فیاض دیدار نکردەاند که اعتراض خود را نسبت به بمبارانها اعلام کنند بلکه درخواست کردەاند حشدالشعبی موافقت کند تا در دولت آینده عراق، وزارتهای بهتری به آنها بدهند.

