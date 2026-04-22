مرز دروله گذرگاهی برای توسعه تجارت در غرب ایران / فردین رحیمی

خبرگزاری کردپرس _ پهنه پرتلاطم غرب ایران، جایی که سایه تحولات ژئوپلیتیکی و پیامدهای جنگ، همواره بر امنیت و توسعه سنگینی میکند، سفر استاندار کرمانشاه به مرز دروله، نه فقط یک بازدید، بلکه یک اولویت راهبردی بود. این اقدام، که با همراهی نماینده پاوه و اورامانات و پیگیریهای فرماندار جوانرود گره خورده بود، پیامی روشن را از قلب منطقه اورامانات به سراسر کشور مخابره کرد: مرزها، صرفاً خطوط دفاعی نیستند، بلکه گذرگاههای امید برای شکوفایی اقتصادیاند، بهویژه آنگاه که زیرساختهای حیاتی چون جاده، همچنان در آرزوی گشایش به سر میبرند.
اهمیت حیاتی بازگشایی و توسعه مرز دروله، به ویژه برای شهرستان جوانرود، امری انکارناپذیر است. استاندار با حضور در این نوار مرزی، تصویری زنده از یک اراده قاطع برای بازتعریف نقش مرزهای غرب کشور ارائه داد. ارادهای که بازگشایی این گذرگاه حیاتی را در کنار توسعه اقتصادی، به عنوان دو بال پرواز منطقه اورامانات، در اولویت قرار میدهد.
این حضور نمایانگر درک عمیق از پتانسیلهای نهفته در مرز دروله و همچنین خلاءهای زیرساختی آن بود. استاندار با نگاهی تیزبین، این گذرگاه را نه تنها یک دژ مستحکم امنیتی، بلکه یک موتور قدرتمند اقتصادی قلمداد کرد موتوری که تا زمانی که جاده ارتباطی آن به طور کامل احداث و بازگشایی نشود، قادر به ارائه حداکثر توان خود نخواهد بود.
فعالسازی کامل و مدیریت هوشمندانه این مرز، که مستلزم سرمایهگذاری جدی در زیرساختهای لجستیکی و حملونقل است، میتواند چرخهای توسعه را در شهرستان جوانرود و به تبع آن پاوه و اورامانات به گردش درآورد. این استراتژی، بر تبدیل مرز دروله به یک هاب ترانزیتی و تجاری پویا استوار است، هدفی که از طریق تسهیل بیسابقه مبادلات فرامرزی، صادرات و واردات که آوازه جهانی داشته باشد، و ایجاد زنجیرههای ارزش افزوده که پیش از این گویی در خواب بودند، محقق خواهد شد.
در نگاه استاندار، توسعه زیرساختهای لجستیکی و حملونقل در این مسیر، صرفاً یک پروژه عمرانی نیست بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی برای ایجاد اشتغال پایدار و ریشهکن کردن معضل بیکاری در میان مرزنشینان غیور منطقه است. فراتر از اقتصاد، استراتژی ایشان به ظرفیتهای بیبدیل گردشگری منطقه اورامانات نیز توجه دارد منطقهای که زیباییهای طبیعی و میراث فرهنگیاش میتواند به مقصدی بیبدیل برای گردشگران داخلی و خارجی بدل شود. این رویکرد، مرز را از یک محل تنش به کانون همزیستی و همکاریهای سازنده تبدیل میکند؛ جایی که دیپلماسی اقتصادی، پلی میان مردمان دو سوی مرز میزند.
حضور استاندار و نماینده پاوه و اورامانات در مرز دروله، صدای رسایی برای تمام دستگاههای اجرایی است دوران مدیریت سنتی به سر آمده است؛ زمان سیاستگذاری توسعهای مبتنی بر شواهد میدانی فرا رسیده است، و این شواهد به وضوح بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی، به ویژه جاده مرز دروله، دلالت دارند. این پیمایش، فرصتی طلایی برای شناسایی دقیق موانع و تدوین نقشههای راه عملیاتی جهت ارتقاء مرز دروله به جایگاه شایستهاش به عنوان یکی از اهرمهای تحول آفرین اقتصادی غرب ایران است. در نهایت، استاندار کرمانشاه با تلفیق هوشمندانه امنیت و توسعه، ثابت کردهاند که مرز دروله، دیگر تنها یک نقطه جغرافیایی نیست؛ بلکه نماد امید، نماد تلاش و آغاز فصلی نوین برای رفاه و پیشرفت غرب ایران است، فصلی که گشایش جاده آن، کلید ورود به آن خواهد بود.
