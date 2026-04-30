تداوم بی وقفه خدمات قضایی در کردستان/رسیدگی به پرونده ها نباید متوقف شود

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در جلسه شورای مدیران قضایی استان کردستان که با محوریت تبیین برنامه تحول و تعالی و بررسی عملکرد حوزه های قضایی برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط خاص کنونی، ضروری است قضات و کارکنان اداری با تلاش مضاعف، نسبت به تعیین تکلیف پرونده های معوق و مسن اقدام کرده و با کار جهادی، زمینه جلب رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

وی با اشاره به نام گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، افزود: توجه به مسائل اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله موضوعاتی است که باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاه های اجرایی و قضایی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: اجرای کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیازمند برنامه ریزی دقیق، نظارت مستمر و اهتمام جدی مدیران در تمامی واحدهای قضایی است و در این مسیر، هم افزایی و هماهنگی میان بخش های مختلف ضروری است.

حجت الاسلام حسینی با تأکید بر برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز، ادامه داد: دادستان ها مکلفند با حضور میدانی، نظارت مستمر بر این موضوع داشته باشند و جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال به صورت ماهانه در شهرستان ها برگزار شود.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل توقیفی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رسیدگی خارج از نوبت به درخواست های اعسار زندانیان تأکید کرد و یادآور شد: ستاد کنترل مجرمین حرفه ای نیز باید به صورت مستمر بر مقابله با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت نظارت داشته باشد.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به نزدیک شدن فصل گرما، بیان کرد: با توجه به احتمال وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی، لازم است جلسات پیشگیری و مدیریت بحران در شهرستان های مستعد برگزار شود.

حجت الاسلام حسینی بر صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و گفت: نظارت بر وضعیت بازار، حوزه سلامت، تأمین آرد و نان و همچنین ایمنی پل های مواصلاتی استان باید به طور جدی توسط دادستان ها پیگیری شود.

در این جلسه، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان نیز از بررسی میزان پیشرفت برنامه های عملیاتی و ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی خبر داد و اظهار کرد: روسای دادگستری و دادستان ها موظفند طی روزهای آینده کاربرگ های مربوط به برنامه عملیاتی را تکمیل و به دبیرخانه ارسال کنند.

علی رشیدی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در استان، افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد مزایده ها به صورت الکترونیکی برگزار می شود و لازم است این روند به طور کامل در سراسر استان اجرایی شود.