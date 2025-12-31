به بهانه‌ ثبت ملی آیین کُردی «دالگ اول وهار» / میثم رجبی

خبرگزاری کردپرس _ تقویم مردم کلهر زبان که در دو استان کرمانشاه ایلام و بخشی از خاک عراق قرار دارند رسم زیبایی وجود دارد که بهار با آن شروع می‌شود. رسمی که ریشه در سنت و باور مردمان سرزمین بلوط دارد.

این رسم زیبا که در دوره جدید نیز با افکار و زندگی مردم عجین است و مورد اقبال عمومی قرار دارد، «رسم دالگ اول وهار» است.

مردم کلهر پیام آور بهار را زنی می‌دانند که شب اول بهار به خانه‌ها سر می‌زند و از آش داکلانه‌ای که مردم به این مناسبت پخته‌اند می‌خورد و به هر خانه‌ای که آش او مورد پسندش باشد برای آن سال رزق و روزی می‌بخشد.

دو پرونده برای رسم دالگ اول وهار از طرف میراث فرهنگی کرمانشاه (اسلام آباد غرب) و ایلام برای ثبت در میراث ناملموس ارسال شده بود و با توجه به گستره مردم کلهر در این دو استان به صورت مشترک ثبت ملی شده است.

مستندات هر دو پرونده تقریبا مشترک است محتوای آن برگرفته از مطالب و کتابی با عنوان «مادر اول بهار» به قلم نگارنده این مطلب می‌باشد که پرونده ثبت ملی استان کرمانشاه با محوریت اسلام آباد را نیز اقدامی در همین راستا بود که توسط نگارنده تشکیل و پیگیری شد.

رسم دالگ اول وهار در تاریخ ۱۹/ ۸/ ۱۴۰۴ با شماره پرونده ۳۳۲۳ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت ملی شد و برای اینکه به یک رویداد فرهنگی تبدیل شود نیاز به حمایت ارگان‌های مربوطه دارد که هر ساله جشنی به این مناسبت در اول بهار کردی برگزار نمایند که هم به یکی از رسوم ملی ارج نهاده می‌شود و هم فضایی برای نشاط اجتماعی در بین شهروندان فراهم می‌آید.