اسطوره کردی «شاماران» در ایلام ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرزاد شریفی گفت: ۶ اثر ناملموس استان در جلسه شورای سیاست‌گذاری ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مورد تأیید اعضای شورای ثبت قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این شش اثر ناملموس که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شدند می‌توان به آواز محلی «نیتوانم پِر» مربوط به شهرستان‌های ملکشاهی و مهران، فنون سنتی برداشت قارچ وحشی و باورهای مرتبط با آن در سراسر استان، و اسطوره کُردی «داڵگ وه‌هار» همراه با مناسک و باورهای مرتبط اشاره کرد.

شریفی تصریح کرد: همچنین مهارت سنتی بستن سربند (سَروَن) کلهری و کاربردهای آن در شهرستان‌های ایوان، چوار، چرداول و ایلام در استان ایلام و شهرستان‌های گیلانغرب، اسلام‌آباد، سرپل‌ذهاب، ماهیدشت و قصرشیرین در استان کرمانشاه ثبت شده است.

او ادامه داد: دیگر آیین‌ها شامل اسطوره کُردی «شاماران» و نذرهای مرتبط با آن، و مراسم سنتی شیلی‌میلی در نقاط مختلف استان است که نشان‌دهنده غنای فرهنگی و تنوع آیینی مردم ایلام می‌باشد نیز ثبت ملی شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با هدف حفاظت و احیای میراث فرهنگی ناملموس، اقدام به شناسایی و معرفی آیین‌ها و مهارت‌های سنتی شاخص این استان کرده است. این برنامه در راستای ثبت و حفظ ظرفیت‌های فرهنگی بومی و انتقال آن به نسل‌های آینده صورت گرفته است.

شریفی گفت: ثبت و معرفی این آیین‌ها و مهارت‌ها، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی استان، زمینه‌ساز بهره‌گیری از آن‌ها در گردشگری فرهنگی، آموزش و پژوهش‌های بومی خواهد بود و نشان می‌دهد استان ایلام با سرمایه‌گذاری در میراث ناملموس، در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی پایدار حرکت می‌کند.