به گزارش کرد پرس، بر اساس این تصمیم، آموزش دانشآموزان و دانشجویان از طریق بسترهای مجازی ادامه مییابد و هدف از این اقدام، حفظ ایمنی شهروندان در پی شرایط جوی نامساعد عنوان شده است.
در عین حال، امتحانات نهایی پایه دوازدهم طبق برنامه زمانبندی اعلامشده برگزار خواهد شد و تغییری در روند برگزاری این آزمونها ایجاد نمیشود.
همچنین اعلام شده است که تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان کردستان، بهجز نهادهای امدادی و خدماترسان، روز سهشنبه فعالیت خود را با دو ساعت تأخیر آغاز خواهند کرد.
مسئولان از شهروندان خواستهاند ضمن توجه به اطلاعیههای رسمی، همکاری لازم را برای مدیریت بهتر شرایط و کاهش خطرات احتمالی داشته باشند.
نظر شما