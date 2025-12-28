به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز شنبه در استان ختای و در مراسم رسمی «قرعهکشی، تحویل کلید و افتتاح پروژههای تکمیلشده مسکنهای پس از زلزله» با حضور رئیس مجلس ترکیه، معاون رئیسجمهور، رهبران احزاب عضو ائتلاف حاکم، اعضای کابینه، استاندار ختای و جمعی از مقامات کشوری و محلی، بر وحدت اقوام و ادیان در ترکیه تأکید کرد و گفت که این کشور نهتنها نسبت به انسجام داخلی خود، بلکه در برابر تحولات سوریه و کل جغرافیای فرهنگی منطقه نیز مسئولیت تاریخی دارد.
رئیسجمهور ترکیه در سخنرانی خود در ختای، استانی که بهعنوان نماد تنوع قومی و مذهبی شناخته میشود، گفت این منطقه نمونهای زنده از همزیستی تاریخی اقوام و باورهای مختلف است و آینده ترکیه نیز تنها بر پایه همین همزیستی ساخته خواهد شد.
اردوغان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ختای گفت: «ترک، عرب، کرد، ترکمن، سنی، علوی و نصیری، همه ما یکی هستیم. ما ساکنان هزارساله این سرزمین هستیم و هیچکس نمیتواند میان ما دیوار بکشد.»
او تأکید کرد که تلاش برای ایجاد شکافهای قومی، مذهبی یا هویتی، تهدیدی علیه صلح اجتماعی است و افزود: «همه میدانند چه کسانی میخواهند از تفاوتهای قومی و مذهبی ما سوءاستفاده کنند. ما باید در برابر کسانی که بهدنبال فتنهانگیزی هستند، بسیار هوشیار باشیم.»
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به اهمیت ختای بهعنوان شهری که ادیان و فرهنگهای مختلف قرنها در آن کنار هم زیستهاند، گفت: «حضرت خضر، مسجد حبیب نجار، درخت حضرت موسی، آرامگاه بایزید بسطامی و همه این ارزشها متعلق به همه ماست. اینها میراث مشترک ما هستند.»
اردوغان در بخش دیگری از سخنانش به تحولات منطقهای پرداخت و با تأکید بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی ترکیه با کشورهای همسایه، از جمله سوریه، گفت: «شهروندان ما خوب میبینند که در منطقه چه میگذرد، چه کسانی چه بازیهایی طراحی میکنند و چه کسانی با چه کسانی همراه شدهاند. در چنین شرایطی، مسئولیت ما فقط محدود به مرزهای کشورمان نیست.»
او با بیان این که «ترکیه نسبت به مردم سوریه، فلسطین و دیگر جوامع منطقه که بخشی از جغرافیای فرهنگی و تاریخی آن بهشمار میآیند، احساس تعهد میکند» گفت: «برای آنکه ترکیه با اطمینان بهسوی آینده حرکت کند، نهتنها کشور ما، بلکه همه برادرانمان در سوریه، فلسطین و سراسر جغرافیای فرهنگیمان به ثبات، همبستگی و همکاری نیاز دارند.»
اردوغان با تأکید بر اینکه تنوع قومی و مذهبی تهدید نیست، بلکه یک سرمایه است، افزود: «ترکیه جدید بر پایه برادری، همزیستی و احترام متقابل ساخته میشود. هیچ هویت و هیچ شهروندی در این کشور به حاشیه رانده نخواهد شد.»
او در پایان سخنانش با اشاره به آینده منطقه گفت:
«ما باور داریم که این سرزمینها میتوانند برای قرنهای آینده نیز محل صلح، همجواری و برادری باشند. هیچکس نمیتواند مانع ساختن ترکیه بزرگ و قدرتمند شود.»
