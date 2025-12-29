به گزارش کرد پرس، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر، گفت: در پی شرایط نامساعد جوی، ۲۷ حادثه مختلف در سطح استان به وقوع پیوست که هزار و ۳۱۴ نفر را تحت تأثیر قرار داد و از این تعداد، بیش از هزار و ۳۰۰ نفر خدمات امدادی دریافت کردند.

پیام جلالی با اشاره به ابعاد عملیات انجام‌شده، افزود: در جریان این حوادث، ۱۴ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین نیروهای امدادی موفق به رهاسازی ۶۱۴ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک شدند.

وی اظهار کرد: به‌منظور تأمین نیازهای اولیه حادثه‌دیدگان، ۸۳۴ بسته اقلام غذایی و ۴۱۰ تخته پتو میان مسافران و افراد آسیب‌دیده توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی، ادامه داد: روزانه ۱۸۰ نفر-روز از تیم‌های امدادی در سطح استان در حالت آماده‌باش قرار دارند و با تمام توان در محورهای بحرانی و مناطق حادثه‌خیز مستقر هستند.

جلالی یادآور شد: جمعیت هلال‌احمر کردستان تا پایان شرایط بحرانی در آماده‌باش کامل خواهد بود و عملیات امدادرسانی بدون وقفه ادامه می‌یابد تا امنیت و سلامت شهروندان و مسافران حفظ شود.