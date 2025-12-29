به گزارش کردپرس، رأی‌گیری برای انتخاب نایب‌رئیس دوم پارلمان عراق به دور دوم کشیده شد، زیرا هیچ‌یک از نامزدها در دور نخست موفق به کسب حد نصاب قانونی نشدند.

بر اساس آیین‌نامه داخلی پارلمان عراق، انتخاب نایب‌رئیس پارلمان نیازمند کسب اکثریت مطلق (۵۰+۱) است که معادل ۱۶۶ رأی از مجموع نمایندگان محسوب می‌شود. با این حال، در دور نخست رأی‌گیری هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند به این میزان رأی دست پیدا کنند و بیشترین رأی کسب‌شده ۱۶۵ رأی بود؛ موضوعی که بر اساس قانون، برگزاری دور دوم رأی‌گیری را الزامی کرد.

در نتایج اعلام‌شده، ریبوار کریم، نامزد جنبش موضع میهنی و مورد حمایت اتحادیه میهنی کردستان، با کسب ۱۵۳ رأی در صدر قرار گرفت و شاخوان عبدالله، نامزد حزب دمکرات کردستان، با ۱۱۷ رأی در جایگاه بعدی ایستاد.

با توجه به اینکه کرسی نایب‌رئیس دوم پارلمان عراق طبق عرف سیاسی به کردها اختصاص دارد، رقابت میان دو حزب اصلی کردستان عراق اکنون وارد مرحله حساس‌تری شده و سرنوشت این کرسی در دور دوم رأی‌گیری مشخص خواهد شد.