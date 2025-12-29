«هیبت الحلبوسی» رئیس ششمین پارلمان عراق شد

به گزارش کردپرس، نمایندگان مجلس عراق در جلسه افتتاحیه دوره ششم، «هیبت الحلبوسی» را با کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس جدید مجلس نمایندگان انتخاب کردند تا وی سکان هدایت این نهاد قانون‌گذاری را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های سیاسی کشور بر عهده بگیرد.

در پی رای‌گیری مخفی که پس از مراسم ادای سوگند نمایندگان برگزار شد، هیبت الحلبوسی، نامزد مورد حمایت «شورای سیاسی ملی اهل سنت»، توانست در رقابت با رقبای خود از جمله سالم العیساوی و عامر عبدالجبار، اکثریت آرا برای تکیه بر کرسی ریاست را کسب کند.

پیروزی وی که عضو ارشد حزب «تقدم» است، به معنای تداوم نفوذ جریان محمد الحلبوسی در ساختار قدرت و نشان‌دهنده توافق اکثریت فراکسیون‌های بزرگ پارلمان برای عبور از بن‌بست انتخاب هیئت‌رئیسه در همان جلسه نخست است.

با آغاز رسمی اولین جلسه دوره ششم پارلمان عراق، رقابت میان جریان‌های سیاسی برای انتخاب رئیس جدید مجلس به مرحله سرنوشت‌ساز خود رسید و فراکسیون ها نام سه کاندیدای نهایی برای تصدی این پست را اعلام کردند.

جلسه افتتاحیه پارلمان امروز با حاشیه‌ای خبرساز نیز همراه بود به گونه ای که «مثنی السامرائی»، رهبر ائتلاف عزم، با تأخیری قابل توجه وارد صحن علنی شد و مراسم ادای سوگند را به صورت جداگانه و انفرادی به جا آورد.

السامرائی بلافاصله پس از تحلیف، با اعلام انصراف رسمی از نامزدی برای کرسی ریاست مجلس نمایندگان، مسیر را برای رقابت سایر نامزدها هموار کرد.

این اقدام غیرمنتظره که گفته می شود با هدف یکپارچه‌سازی مواضع جریان‌های سیاسی سنی صورت گرفت، موازنه قدرت در صحن مجلس را به نفع نامزد حزب تقدم یعنی الحلبوسی تغییر داد.