به گزارش کردپرس، شیروان دوبردانی، نماینده حزب دمکرات کردستان در مجلس نمایندگان عراق، نسبت به وجود یک لابی سیاسی ناسالم هشدار داد که هدف آن حذف نامزد حزب دمکرات برای پست نایب‌رئیس مجلس است و تأکید کرد تلاش‌هایی برای دور کردن حزب دمکرات از حقوق قانونی‌اش آغاز شده است.

به گفته این نماینده پارلمان، محمد الحلبوسی، رئیس حزب «تقدّم»، تحرکات گسترده‌ای را در داخل مجلس آغاز کرده و سایر جریان‌ها را تشویق می‌کند تا به نامزد حزب دمکرات برای پست نایب‌رئیس مجلس نمایندگان رأی ندهند.

دوبردانی تأکید کرد که حزب دمکرات کردستان به‌عنوان حزب نخست در سطح عراق، موضعی روشن و مبتنی بر اصول در قبال جریان‌های شیعه و سنی دارد، اما شواهد نشان می‌دهد نوعی رفتار سیاسی ناسالم و غیرشفاف علیه این حزب در جریان است.

این نماینده حزب دمکرات نگرانی‌های خود را به فضای داخلی کردستان عراق نیز گسترش داد و اعلام کرد برای آنان روشن شده است که بخشی از جریان‌های کُردی، به‌ویژه اتحادیه میهنی کردستان، حاضر به رای دادن بهحزب دمکرات را نیست.

دوبردانی این موضع‌گیری‌ها را تکرار همان رفتارهای سیاسی ناسالم دانست که در مقاطع مختلف علیه حزب دمکرات کردستان اعمال شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که امروز، ۲۹/۱۲/۲۰۲۵، مجلس نمایندگان عراق برای انتخاب هیئت‌رئیسه تشکیل جلسه داده و رقابت بر سر پست نایب‌رئیس مجلس به یکی از داغ‌ترین محورهای گفت‌وگوها تبدیل شده است؛ به‌ویژه آن‌که حزب دمکرات کردستان به‌عنوان دارنده بیشترین کرسی‌های کُردی در بغداد، این پست را حق قانونی و مشروع خود می‌داند.

