تعطیلی مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان استان کرمانشاه در روز سه‌شنبه

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان استان در روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف، برودت هوا و یخبندان، گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار کرمانشاه، پیش دبستانی ها و مدارس مقطع ابتدایی همه شهرستان‌های استان جز شهرستانهای سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری(شاد) خواهد بود.

علیرضا حیدری افزود: مدارس ابتدایی بخش گواور در شهرستان گیلانغرب نیز مشمول تعطیلی خواهد بود.

وی همچنین گفت: ادارات و بانک‌های شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی و دالاهو نیز فردا با دو ساعت تاخیر آغاز بکار می‌کنند.

