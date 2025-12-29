به گزارش کرد پرس، رامین محمودی به خبرنگاران گفت: همزمان با این شرایط جوی، برخی دیگر از محورهای اصلی استان نیز با انسداد یا محدودیت تردد مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که مسیر سنندج – دیواندره از محدوده باقرآباد تا اطلاع ثانوی بسته است و در محور سنندج – کامیاران، تردد کامیون‌ها و خودروهای کشنده در گردنه مروارید ممنوع اعلام شده است.

وی ادامه داد: در محور سنندج – مریوان، گردنه تیتور تنها با همراه داشتن زنجیرچرخ قابل عبور است و رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.

معاون راهداری سنندج با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محورهای برف‌گیر، اظهار کرد: اکیپ‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای اصلی و گردنه‌ها مستقر هستند و عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیرها را دنبال می‌کنند.

محمودی بیان کرد: تیم‌های امدادی هلال‌احمر نیز در مناطق بحرانی حضور دارند و در صورت نیاز، خدمات امدادرسانی، اسکان موقت و توزیع اقلام ضروری به خودروهای درراه‌مانده ارائه می‌شود و در محور سنندج – دیواندره، مسافران در صورت لزوم به مساجد باقرآباد و عرفات حسین به‌عنوان محل‌های اسکان اضطراری هدایت می‌شوند.

وی تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم از سفرهای غیرضروری در محورهای برف‌گیر خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیرچرخ و وسایل گرمایشی به‌همراه داشته باشند و آخرین وضعیت راه‌ها را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.