۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۱

بافل طالبانی انتخاب الحلبوسی را تبریک گفت؛ دعوت به هم‌افزایی برای حل مشکلات اربیل و بغداد

بافل طالبانی انتخاب الحلبوسی را تبریک گفت؛ دعوت به هم‌افزایی برای حل مشکلات اربیل و بغداد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اتحادیه میهنی کردستان با تبریک انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق، خواستار تقویت روابط نهادی و هم‌افزایی تلاش‌ها برای حل اختلافات اقلیم کردستان و دولت فدرال شد.

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی به مناسبت انتخاب هیبت الحلبوسی به‌عنوان رئیس مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد: «امیدواریم به‌عنوان یک تیم واحد برای تقویت روابط میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه و هم‌افزایی تلاش‌ها به‌منظور حل‌وفصل مشکلات میان اقلیم کردستان و عراق همکاری کنید.»

بافل جلال طالبانی در پیامی که خطاب به هیبت الحلبوسی منتشر کرده، به مناسبت انتخاب او و کسب اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان، صمیمانه این انتخاب را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که الحلبوسی در این مسئولیت سرنوشت‌ساز و ملی موفق باشد و با همت و نقش‌آفرینی خود و اعضای جدید پارلمان، خدمات بیشتری به مردم و کشور ارائه شود.

او افزود: «امیدواریم به‌عنوان یک تیم واحد برای تقویت روابط میان قوای قضائیه، قانون‌گذاری و اجرایی و یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای حل مشکلات میان اقلیم کردستان و عراق، بر پایه قانون اساسی، مشارکت و پاسداری از اهداف عالی مشترک‌مان، همکاری کنید.»

طالبانی همچنین تأکید کرد: «با همبستگی و تفاهم، می‌توانیم ثبات کشورمان را حفظ کرده و خواسته‌های شهروندان را محقق کنیم.»

در جریان انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس نمایندگان عراق، هیبت الحلبوسی با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

کد مطلب 2792215

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha