به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی به مناسبت انتخاب هیبت الحلبوسی بهعنوان رئیس مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد: «امیدواریم بهعنوان یک تیم واحد برای تقویت روابط میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه و همافزایی تلاشها بهمنظور حلوفصل مشکلات میان اقلیم کردستان و عراق همکاری کنید.»
بافل جلال طالبانی در پیامی که خطاب به هیبت الحلبوسی منتشر کرده، به مناسبت انتخاب او و کسب اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان، صمیمانه این انتخاب را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که الحلبوسی در این مسئولیت سرنوشتساز و ملی موفق باشد و با همت و نقشآفرینی خود و اعضای جدید پارلمان، خدمات بیشتری به مردم و کشور ارائه شود.
او افزود: «امیدواریم بهعنوان یک تیم واحد برای تقویت روابط میان قوای قضائیه، قانونگذاری و اجرایی و یکپارچهسازی تلاشها برای حل مشکلات میان اقلیم کردستان و عراق، بر پایه قانون اساسی، مشارکت و پاسداری از اهداف عالی مشترکمان، همکاری کنید.»
طالبانی همچنین تأکید کرد: «با همبستگی و تفاهم، میتوانیم ثبات کشورمان را حفظ کرده و خواستههای شهروندان را محقق کنیم.»
در جریان انتخاب هیئترئیسه مجلس نمایندگان عراق، هیبت الحلبوسی با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان بهعنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
نظر شما