آماده شدن نیروهای کرد در رقه برای مقابله با ارتش سوریه

به گزارش کردپرس، به نقل از شبکه فرانس ۲۴همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت توافق ۱۰ مارس میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، گزارشها و تصاویر منتشرشده از حفر گسترده تونلهای زیرزمینی در محلههای مسکونی شهر رقه، نگرانی ساکنان این شهر را از نظامیسازی زیرپوستی و احتمال ازسرگیری درگیریها افزایش داده است.
فعالیتهای عمرانی مشکوک در محلههای مسکونی
بر اساس تصاویر و ویدئوهایی که از بهار ۲۰۲۵ تاکنون ثبت شدهاند، ماشینآلات سنگین در چندین نقطه رقه، از جمله مناطق مسکونی، اطراف بیمارستانها و ورزشگاه شهری، مشغول حفاری تونلهای زیرزمینی هستند. مقامات محلی وابسته به SDF تاکنون توضیح رسمی درباره ماهیت و هدف این پروژهها ارائه نکردهاند.
همزمانی حفاریها با پایان توافق دمشق–SDF
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که توافق امضاشده در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، که هدف آن ادغام تدریجی نهادهای مدنی و نظامی کردها در ساختار دولت مرکزی بود، در آستانه انقضا در ۳۱ دسامبر قرار دارد. تحلیلگران معتقدند یا این توافق تمدید خواهد شد یا دمشق ممکن است برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل SDF دست به عملیات نظامی بزند.
صدای حفاری زیر خانهها
یکی از ساکنان رقه که نامش فاش نشده، میگوید: «صدای حفاری حتی داخل خانهها شنیده میشود. این تونلها زیر ساختمانهای مسکونی حفر شدهاند.» به گفته او، در پی ریزش زمین در یکی از خیابانهای شهر در ماه مه، دهها خانواده ناچار به ترک محل سکونت خود شدهاند. ساکنان محلی شمار دهانههای قابل مشاهده تونلها را دستکم ۳۰ مورد اعلام میکنند.
حفر تونلها در نزدیکی بیمارستانها و اماکن عمومی
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی از حفاری تونلها در نزدیکی بیمارستان ملی رقه، بیمارستان المواسی، ورزشگاه شهرداری و محلههای مسکونی حکایت دارد. برخی تصاویر، تجهیزات مخصوص انتقال خاک و سازههای فلزی مورد استفاده در حفر تونلها را نشان میدهند.
تقویت تونلها با سازههای بتنی
در ماههای گذشته، تصاویری از انتقال بلوکهای بتنی و راهاندازی مرکز تولید این سازهها در شمال رقه منتشر شده است. به گفته ساکنان، این بلوکها برای تقویت تونلها استفاده میشوند و این مراکز بهطور مداوم فعال هستند.
آمادهسازی برای نبرد شهری؟
تحلیلگران منطقهای میگویند حفر تونل بخشی از راهبرد قدیمی نیروهای وابسته به SDF و پیشتر یگانهای مدافع خلق (YPG) است؛ راهبردی که از سال ۲۰۱۴ برای حفاظت در برابر حملات هوایی و نیز آمادگی برای نبرد شهری به کار گرفته شده است.
به گفته یکی از کارشناسان، این تونلها شامل مسیرهای تردد نیروها، گذرگاههای مناسب برای خودروها و فضاهایی برای پناهگاه و مراکز فرماندهی است و اتصال آنها به یکدیگر، خطر ریزش زنجیرهای و تلفات گسترده غیرنظامیان را افزایش میدهد.
نگرانی از فروپاشی و تلفات غیرنظامی
ساکنان رقه با اشاره به بافت شنی زمین، نزدیکی به سطح آبهای زیرزمینی و قرار داشتن منطقه در کمربند لرزهای، نسبت به ریزش ساختمانها هشدار میدهند. به گفته آنان، تونلها «در همهجا» از جمله زیر مساجد، بیمارستانها و فضاهای عمومی حفر شدهاند و این امر نشانهای از آمادگی برای رویارویی نظامی احتمالی تلقی میشود.
سکوت نیروهای دموکراتیک سوریه
تلاشها برای دریافت توضیح رسمی از مقامات SDF درباره وجود، ماهیت و اهداف این تونلها تاکنون بیپاسخ مانده است؛ سکوتی که به گفته ساکنان، بر نگرانیها درباره آینده امنیتی رقه افزوده است.
