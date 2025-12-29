جاده برهان مسدود شد/ برف برق ٦٠ روستای مهاباد را قطع کرد

او اضافه کرد: این تصمیم با توجه به کاهش دید افقی و شرایط نامساعد جوی در این محور و در راستای پیشگیری از بروز هرگونه حادثه ناگوار گرفته شده است.

فرماندار ویژه مهاباد گفت: این محدودیت بنا به شرایط جوی پیش رو قابل تمدید خواهد بود و از شهروندان می خواهیم ضمن رعایت این اطلاعیه، از هر گونه تردد در این محور و سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

او ادامه داد: خودروهای امدادی و خدمات‌رسان از شمول این ممنوعیت مستثنی بوده و تردد آن‌ها برای ارائه خدمات ضروری با رعایت نکات ایمنی و تجهیزخودرو بلامانع است.

بارش سنگین برف برق ٦٠ روستای مهاباد را قطع کرد

رییس اداره توزیع برق مهاباد گفت: به دلیل بارش برف و باران و وزش شدید باد، برق ۶۰ روستای مهاباد واقع در بخش‌های خلیفان و مرکزی مهاباد قطع شده بود.

جلال زایر افزود: قطعی برق عمدتاً به دلیل پارگی سیم‌ها و شکستن تیرهای برق رخ داده بود که با تلاش ۹ تیم عملیاتی، برق تمامی روستاها دوباره برقرار شد. رییس اداره توزیع برق مهاباد تاکید کرد: هم‌اکنون برق تمامی محورهای روستایی وصل شده و تنها در برخی مناطق به صورت موردی قطعی گزارش می‌شود که تیم‌های عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن آنها را رفع می‌کنند. وی یادآوری کرد: هم اکنون تیم‌ها پس از تامین برق مسیرهایی که با شکستگی تیر برق مواجه بودند، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و منتظر بازگشایی راه‌های دسترسی برای نصب دوباره تیرهای برق هستند.

براساس گزارش هواشناسی، سامانه بارشی قوی از روز گذشته وارد جنوب آذربایجان غربی شده و بارش برف و باران تا روز سه‌شنبه ادامه دارد.