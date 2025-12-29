۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۰

اتحادیه میهنی از نامزد موضع میهنی برای نایب رئیسی پارلمان حمایت می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک منبع در فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق اعلام کرد که این فراکسیون تصمیم گرفته است به شاخوان عبدالله، نامزد حزب دمکرات کردستان، رأی ندهد و از ریبوار کریم، نامزد جنبش موضع میهنی برای پست نایب‌رئیس دوم پارلمان حمایت کند.

به گزارش کردپرس به نوشته دراومیدیا، یک منبع در فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که این فراکسیون تصمیم گرفته است به شاخوان عبدالله، نامزد حزب دمکرات کردستان، رأی ندهد و از دکتر ریبوار کریم نامزد جنبش موضع میهنی حمایت کند.

جریان موضع میهنی ریبوار کریم محمود را به‌عنوان نامزد خود برای این پست معرفی کرده است؛ پستی که پس از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان سهم کردها، عمدتاً در اختیار حزب دمکرات کردستان بوده و تنها در یک دوره، به آرام شیخ محمد از جنبش تغییر واگذار شده بود.

در همین چارچوب، فراکسیون‌های موضع میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان نیز، نشست هماهنگی مشترکی در بغداد برگزار کرده‌اند. این سه جریان در مجموع با ۱۰ نماینده در پارلمان عراق، تلاش دارند مواضع خود را در قبال انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان یکپارچه کنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تاکنون اتحادیه میهنی کردستان به‌صورت رسمی نامزدی برای پست نایب‌رئیس پارلمان معرفی نکرده است.

