به گزارش کردپرس به نوشته دراومیدیا، یک منبع در فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که این فراکسیون تصمیم گرفته است به شاخوان عبدالله، نامزد حزب دمکرات کردستان، رأی ندهد و از دکتر ریبوار کریم نامزد جنبش موضع میهنی حمایت کند.
جریان موضع میهنی ریبوار کریم محمود را بهعنوان نامزد خود برای این پست معرفی کرده است؛ پستی که پس از سال ۲۰۰۳ بهعنوان سهم کردها، عمدتاً در اختیار حزب دمکرات کردستان بوده و تنها در یک دوره، به آرام شیخ محمد از جنبش تغییر واگذار شده بود.
در همین چارچوب، فراکسیونهای موضع میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان نیز، نشست هماهنگی مشترکی در بغداد برگزار کردهاند. این سه جریان در مجموع با ۱۰ نماینده در پارلمان عراق، تلاش دارند مواضع خود را در قبال انتخاب هیئترئیسه پارلمان یکپارچه کنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تاکنون اتحادیه میهنی کردستان بهصورت رسمی نامزدی برای پست نایبرئیس پارلمان معرفی نکرده است.
