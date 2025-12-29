به گزارش کردپرس، روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، سیپان شیروانی، نماینده حزب دمکرات کردستان در مجلس نمایندگان عراق، در گفتوگو با شبکه کردستان۲۴ اعلام کرد: عامل اصلی کسب آرای ریبوار کریم، حمایت اتحادیه میهنی کردستان و برخی جریانهای شیعه و سنی بوده و در صورت نبود این حمایتها، دستیابی به این تعداد رأی برای او ممکن نبود.
به گفته وی، بهجای آنکه این روند به گشایشی برای حل اختلافات منجر شود، مسائل موجود بیش از پیش به سمت پیچیدهتر شدن پیش میرود.
در همین رابطه، دانر عبدالغفار، دیگر نماینده حزب دمکرات کردستان، تأکید کرد که نباید اجازه داده میشد سایر جریانها در این فرآیند دخالت کنند و کردها میبایست با یک موضع واحد وارد این رقابت میشدند.
وی افزود: این وضعیت به زیان موضع مشترک کردهاست، چرا که پروندههای مهم دیگری همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند و اگر تصور بر این باشد که هدف، شکستن حزب دمکرات کردستان است، این امر محقق نخواهد شد؛ چراکه حزب دمکرات پیشتر نیز چنین تجربههایی را پشت سر گذاشته است.
ساعت ۱۳:۱۵ روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، نخستین نشست دوره ششم مجلس نمایندگان عراق با حضور ۲۹۲ نماینده منتخب آغاز شد.
عامر فایز، بهعنوان مسنترین نماینده منتخب، ریاست نخستین جلسه دوره جدید پارلمان عراق را بر عهده داشت و پس از قرائت اسامی نمایندگان و ادای سوگند آنان، درِ نامزدی برای هیئترئیسه پارلمان گشوده شد.
