فرماندار سنندج: تمامی محورهای منتهی به سنندج مسدود شده است

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان کردستان، گفت: پس از بازدید میدانی از پایگاه‌های هلال‌احمر و راهدارخانه‌های شهرستان، خوشبختانه می‌توان گفت نیروهای امدادی در آمادگی کامل قرار دارند، اما در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات با کمبودهایی مواجه هستیم.

وی با تشریح وضعیت محورهای اصلی شهرستان، اظهار کرد: محور صلوات‌آباد به سمت دهگلان با کولاک شدید همراه است و در مسیر سنندج به کامیاران نیز تردد با مشکلات جدی روبه‌رو شده؛ به‌گونه‌ای که عبور ماشین‌های سنگین و کشنده ممنوع شده و احتمال انسداد کامل این مسیر وجود دارد.

فرماندار سنندج افزود: مسیر باقرآباد به سمت حسین‌آباد از حدود دو ساعت گذشته مسدود شده و محور ارتباطی سنندج به مریوان نیز در حال حاضر بسته است.

سجادی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای مدیریت شرایط بحرانی، ادامه داد: در تمامی محورها با بخش خصوصی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و در صورت بحرانی شدن شرایط، آمادگی همکاری دارند، هرچند در شرایط فعلی هنوز نیازی به ورود آن‌ها احساس نمی‌شود.

وی یادآور شد: از شهروندان انتظار داریم از سفرهای غیرضروری به‌طور جدی پرهیز کرده و با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان همکاری لازم را داشته باشند تا مدیریت شرایط با کمترین مشکل انجام شود.