به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای امروز پنجشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۱۸ در حاشیه یک نشست خبری گفت: پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق، وقفه‌ای در نشست‌های اتحادیه میهنی و حزب دمکرات ایجاد شد و برخی مسائل بلاتکلیف ماند. با این حال، در روزهای گذشته نشستی میان دو حزب برگزار شده که هرچند «نشست بدی نبود»، اما بیشتر زمینه‌ساز مراحل بعدی گفت‌وگوها به شمار می‌رود.

او با اشاره به تفاوت‌های دو حزب افزود: اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، دو حزب متفاوت با دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگون هستند، اما امید می‌رود این دیدگاه‌ها به هم نزدیک شوند تا زمینه تشکیل دولتی خدمت‌گزار و فراگیر در اقلیم کردستان فراهم شود.

به گفته سخنگوی اتحادیه میهنی، اختلافات میان دو حزب در دو سطح است: نخست نگاه و رویکرد به حکمرانی و دوم تقسیم پست‌ها.

او گفت: «هر دو موضوع اهمیت دارد، اما ما یک مشکل مشخص نداریم که بگوییم صرفاً یک پست به گره کور تشکیل دولت تبدیل شده است.»

گزنه‌ای همچنین تأکید کرد: «هدف اتحادیه میهنی، شراکت واقعی در حکمرانی اقلیم کردستان است. برای این منظور، پروژه‌ای برای مذاکره آماده و ارائه کرده‌ایم و از هیچ یک از محورهای گفت‌وگوی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم. پست‌هایی که آن‌ها را حق خود می‌دانیم، متعلق به اتحادیه میهنی است و از آن‌ها چشم‌پوشی نخواهیم کرد. با این حال، اکنون مسئولیت بزرگی بر دوش ماست؛ در آستانه تشکیل دو دولت قرار داریم و برای گرفتن حقوق و مطالبات‌مان از بغداد، به یک گفتمان و یک پیام واحد نیاز داریم.»

با وجود برگزاری انتخابات پارلمان کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی تاکنون به توافق نهایی نرسیده‌اند و هنوز کابینه دهم دولت اقلیم کردستان تشکیل نشده است.

هیأت‌های دو حزب در ۱۶ این ماه در پیرمام دیدار کردند، اما این نشست نیز بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت و حتی بیانیه رسمی هم صادر نشد.

