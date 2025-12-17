به گزارش کردپرس، محمود خوشناو عضو اتحادیه میهنی کردستان از وجود دو راه برای پرونده نامزد ریاست جمهوری عراق خبر داد و تکرار سناریوی سال ۲۰۲۲ درخصوص عقب نشینی از فرآیند سیاسی را بعید دانست.

به نوشته الفرات نیوز، وی در برنامه «کلام حر» در شبکه الفرات گفت که اتحادیه میهنی از لحظات اولیه در چارچوب معادله کردی دوجانبه و معادله ملی حتی با وجود درگیری سیاسی و اختلاف دیدگاه‌ها بوده است.

خوشناو تصریح کرد که نشست حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان مثمر ثمر و مثبت نبوده است.

وی توضیح داد که اتحادیه میهنی از خود نرمش نشان داده و پیشنهادهای جدیدی را درخصوص تشکیل دولت اقلیم کردستان مطرح کرده است اما حزب دموکرات از تغییر در سطح پارلمانی و نقشه آن در پی انتخابات اقلیم و انتخابات عراق راضی نیست.

محمود خوشناو اشاره کرد که اتحادیه میهنی همچنین به رفتن با یک نامزد و برنامه یکپارچه به بغداد اعتقاد دارد.

این عضو اتحادیه میهنی بیان کرد که براساس نشانه‌های کنونی، دو حزب با دو نامزد به بغداد می‌روند و فضای ملی، در انتخابات رئیس جمهور آتی تعیین کننده خواهد بود.

وی اشاره کرد که فلسفه سابق حکومت در اقلیم دیگر نمی‌تواند مشکلات اقتصادی و سیاسی با بغداد را حل کند.

خوشناو از پیوستن حزب دموکرات به مخالفان اتحادیه میهنی در کرکوک با وجود درخواست‌ها برای هماهنگی انتقاد کرد و پدیده کنار زدن دیگران را نامطلوب و موجب تاثیر منفی بر نظام سیاسی خواند.

وی گفت که اتحادیه میهنی تاکنون نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق را مشخص نکرده است.

خوشناو با تاکید بر اینکه معادله سیاسی، این حق را به اتحادیه میهنی می‌دهد که منصب ریاست جمهوری را داشته باشد، تاکید کرد که اتحادیه میهنی تمایلی برای ایجاد مزاحمت برای حزب دموکرات درخصوص منصب نائب رئیس دوم پارلمان را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اتحادیه میهنی یک نامزد برای ریاست جمهوری مطرح خواهد کرد، بر پایبندی نیروهای کرد به وزارت خارجه عراق نیز تاکید کرد.