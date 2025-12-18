به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیالدمکرات کردستان اعلام کرد که هیأتهای مذاکرهکننده اقلیم کردستان در گفتگو با بغداد طی دورههای گذشته نتوانستهاند بهدرستی نمایندگی مردم اقلیم را بر عهده بگیرند و توافقهای حاصلشده نیز ملموس و عملی نبوده است.
دفتر سیاسی حزب سوسیالدمکرات کردستان به ریاست محمد حاجی محمود تشکیل جلسه داده است.
طبق بیانیه منتشرشده از این نشست، محمد حاجی محمود در این جلسه با اشاره به وضعیت سیاسی اقلیم کردستان، بر اهمیت فعالسازی پارلمان، تشکیل هیئترئیسه پارلمان و کابینه دهم دولت اقلیم کردستان تأکید کرده و گفته است این اقدامات، عاملهای اساسی برای یکپارچگی موضع و همصدایی کُردها در بغداد و نیز تضمین حقوق قانونی و دستوری مردم اقلیم کردستان بهشمار میروند.
رئیس حزب سوسیالدمکرات کردستان همچنین اظهار داشته است که آشکارا بخش زیادی از مسئولان بغداد با رویکردی مستمر در پی تضعیف حقوق و توان اقتصادی مردم اقلیم کردستان هستند. از اینرو، بهگفته او، ضروری است در کنار همصدایی نیروهای سیاسی کردستانی، تصمیمی برای تغییر هیأتهای مذاکرهکننده نیز اتخاذ شود؛ چراکه این هیأتها در دورههای گذشته نتوانستهاند آنگونه که باید نماینده مردم باشند و توافقهایشان نیز فاقد جنبههای اجرایی و مشخص بوده است.
