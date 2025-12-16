پایان نشست حزب دمکرات و اتحادیه میهنی؛ گفتگو ها بر سر تشکیل دولت ادامه دارد

به گزارش کردپرس، روز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، نشست هیأت‌های مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در پیرمام به پایان رسید.

به نوشته کردستان۲۴، این نشست فضایی مثبت داشته و طرفین تصمیم گرفته‌اند در آینده‌ای نزدیک بار دیگر دیدار کنند.

امروز هیأت مذاکره‌کننده اتحادیه میهنی کردستان برای دیدار با هیأت مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان به ساختمان دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در پیرمام رفت و نشست مشترک برگزار شد.

محور اصلی این نشست، ادامه گفت‌وگوها درباره تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان بوده است.

آخرین نشست سطح بالای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان درباره تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان، در تاریخ ۳۰ سپتامبر امسال، به ریاست مسعود بارزانی در پیرمام برگزار شده بود.

به‌دلیل آغاز کارزار تبلیغات انتخاباتی و برگزاری انتخابات دوره ششم پارلمان عراق، گفت‌وگوهای میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان متوقف شده بود.

در نشست‌های پیشین، دو طرف درباره اکثر موضوعات به توافق رسیده‌اند و تنها موضوع باقی‌مانده، تقسیم پست‌هاست.

پس از آخرین انتخابات پارلمان اقلیم کردستان که در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، حزب دمکرات کردستان با کسب ۳۹ کرسی، پیروز نخست انتخابات شد و اتحادیه میهنی کردستان نیز ۲۳ کرسی به دست آورد.

