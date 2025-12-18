وزارت دفاع ترکیه: ۶ عضو PKK تسلیم شدند/ آنکارا بر دولتی با ارتش واحد در سوریه اصرار دارد

به گزارش کردپرس، زکی آک تُرک، دریادار دوم و مشاور مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه، اعلام کرد که در چارچوب ادامه عملیات‌ ضدتروریستی، در یک هفته گذشته شش عضو PKK تسلیم شده‌اند و اقدامات شناسایی و انهدام مواضع این گروه در مناطق عملیاتی همچنان ادامه دارد. آک تُرک همچنین با اشاره به تحولات سوریه تأکید کرد دولت دمشق در مسیر بازسازی نهادهای حاکمیتی و برقراری امنیت گام برمی‌دارد و ترکیه با حفظ همکاری نزدیک، از اصل «یک دولت، یک ارتش» حمایت می‌کند و روند ادغام نیروها و تحولات میدانی در سوریه را به‌طور مستمر رصد می‌کند. در کنفرانس خبری هفتگی این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه با هدف حفظ امنیت و آرامش ملت و صیانت از موجودیت دولت، مبارزه با همه تهدیدها و خطرات علیه کشور را با قاطعیت ادامه می‌دهند.

او با اشاره به تحولات میدانی هفته گذشته گفت: طی یک هفته اخیر شش عضو PKK تسلیم نیروهای ترکیه شده‌اند و در مناطق عملیاتی، اقدامات شناسایی و انهدام مین‌ها، مواد منفجره دست‌ساز، غارها، پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه با تأکید بر تشدید تدابیر امنیت مرزی برای مقابله با قاچاق، عبورهای غیرقانونی و افزایش کارآمدی مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: در یک هفته گذشته ۱۹۲ نفر، از جمله هشت عضو گروه‌های تروریستی، هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزها دستگیر شده‌اند. از ابتدای سال جاری تاکنون شمار افراد بازداشت‌شده در حین عبور غیرمجاز از مرزها به ۹ هزار و ۶۸۳ نفر رسیده و با جلوگیری از ورود ۲ هزار و ۴۱۴ نفر دیگر، مجموع افراد متوقف‌شده در سال جاری به ۶۵ هزار و ۲۷۷ نفر افزایش یافته است. همچنین در عملیات‌های جست‌وجو و پایش مرزی در استان‌های حکاری و وان، ۲۸۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

آک تُرک در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: حملات اسرائیل به سوریه و لبنان، سیاست‌های توسعه‌طلبانه این رژیم، نقض آتش‌بس در غزه و ممانعت از ورود کمک‌های انسانی، همچنان تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای به شمار می‌رود. به گفته او، این رویکردها نه‌تنها اعتبار سازمان ملل متحد، بلکه اعتماد جهانی به حقوق بین‌الملل را نیز با تردید مواجه کرده است.

او با تأکید بر ضرورت ارسال بی‌وقفه و ایمن کمک‌های انسانی به غزه، به‌ویژه پس از وقوع سیل اخیر در این منطقه، از جامعه جهانی خواست در برابر اقدامات تهاجمی اسرائیل و مانع‌تراشی در مسیر کمک‌های بشردوستانه، موضعی قاطع و دارای ضمانت اجرایی اتخاذ کند و افزود ترکیه از هرگونه ابتکار بین‌المللی در این زمینه حمایت خواهد کرد.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه همچنین از تداوم آموزش‌ها و رزمایش‌های ملی و بین‌المللی نیروهای مسلح برای حفظ آمادگی رزمی در بالاترین سطح خبر داد و گفت رزمایش مشترک ترکیه و پاکستان با حضور نیروهای ویژه دریایی دو کشور تا ۲۶ دسامبر ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، دیدارها و نشست‌های نظامی با مشارکت کشورهای عضو ناتو و دیگر کشورها در حوزه امنیت دریایی و همکاری‌های دفاعی در حال برگزاری است.

آک تُرک در پاسخ به پرسش‌ها درباره روند ادغام نیروهای کرد سوریه (YPG/SDF) در ارتش سوریه، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که دولت سوریه در حال بازسازی نهادهای خود و تلاش برای برقراری ثبات و امنیت در کشور است و ترکیه با حمایت از اصل «یک دولت، یک ارتش» همکاری نزدیک با دمشق را ادامه می‌دهد و این روند را به‌دقت دنبال می‌کند.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین درباره پهپادی که در دریای سیاه از کنترل خارج شده و منهدم شد، توضیح داد: در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، پس از شناسایی یک پهپاد که از سمت دریای سیاه به حریم هوایی ترکیه نزدیک می‌شد، بلافاصله فرایند شناسایی، تشخیص و رهگیری طبق مقررات و رویه‌های عملیاتی آغاز شد. به دلیل سطح مقطع راداری پایین و دشواری شناسایی، این فرایند با اتکا به داده‌های چندگانه حاصل از سامانه‌های راداری، الکترواپتیک، جنگ الکترونیک و هشدار زودهنگام انجام شد.

به گفته زکی آک تُرک، پس از ارزیابی‌های لازم و به‌منظور حفظ امنیت حریم هوایی و جان و مال شهروندان، پهپاد مذکور توسط جنگنده‌های اف-۱۶ رهگیری و در مناسب‌ترین نقطه با مداخله‌ای کنترل‌شده سرنگون شد. وی تأکید کرد تمام تصمیم‌ها با در نظر گرفتن ایمنی پروازهای غیرنظامی و جلوگیری از خطر برای مناطق مسکونی اتخاذ شده است.

او افزود که پهپاد منهدم‌شده در هوا به قطعات بسیار کوچک تقسیم شده و به همین دلیل شناسایی بقایای یکپارچه آن دشوار است. در عین حال، عملیات جست‌وجو، پایش و بررسی‌های فنی همچنان با دقت ادامه دارد.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه با هشدار نسبت به گمانه‌زنی‌ها و ادعاهای غیرمستند، گفت تا پیش از تکمیل فرایندهای تأیید، نباید به تحلیل‌های سفته‌بازانه و اطلاعات نادرست توجه شود. او تأکید کرد کنترل حریم هوایی ترکیه با معماری یکپارچه و چندلایه شامل سامانه‌های راداری، هشدار زودهنگام، جنگ الکترونیک و رهگیری به‌صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود و ادعاها درباره وجود ضعف در سامانه پدافند هوایی صحت ندارد.

دریادار زکی آک تُرک در پایان خاطرنشان کرد که فرایند مربوط به این پهپاد با موفقیت کامل مدیریت و به پایان رسیده و در پرتو تجربیات به‌دست‌آمده، رویه‌های شناسایی، تشخیص و واکنش به‌طور مستمر بازبینی و تقویت می‌شود. همچنین به دلیل ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین، دو طرف درباره ضرورت دقت بیشتر در تأمین امنیت دریای سیاه مورد هشدار قرار گرفته‌اند.