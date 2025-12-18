بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه مجاز فاقد کنتور هوشمند شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار کردپرس و به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی از منابع حکم بند «ب» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که اخذ عوارض و جریمه از چاه های کشاورزی بیش از ۵۸۷ میلیارد تومان بوده که سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً مبلغ ۲۵۹ میلیارد تومان یعنی ۴۴ درصد از منابع مذکور را جهت نصب کنتور هوشمند، طرح های تعادل بخشی و افزایش بهره وری آب اختصاص داده است.

در این بررسی ها تعداد ۱۲۱ هزار حلقه چاه مجاز دارای شمارشگر، ۳۲۱ هزار حلقه چاه مجاز فاقد شمارشگر و ۱۸۹ هزار حلقه چاه غیرمجاز مشمول این حکم شناسایی شده‌اند.

دیوان محاسبات تأکید دارد اقدام دستگاه‌های اجرایی به نحوی‌ است که نه بازدارندگی کافی داشته و نه مشوقی برای نصب شمارشگر است و برای تحقق تکلیف قانونی نیاز به بازنگری دارد. /