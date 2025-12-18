۳۵۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت غیرمجاز در کردستان ضبط شد

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندان و توزیع عادلانه سوخت از اولویت های اصلی این شرکت است، گفت: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ هزار و ۶۴۸ مورد بازدید هدفمند و بعضاً سرزده از جایگاه های عرضه سوخت استان انجام شده است.

وی افزود: نتیجه این نظارت ها، کشف و ضبط بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ فقره کارت هوشمند سوخت غیرمجاز بوده که عمدتاً از کارکنان برخی جایگاه ها و افراد سودجو به دست آمده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به اختلاف قیمت فرآورده های نفتی در دو سوی مرز و زمینه ساز شدن آن برای برخی تخلفات، اظهار کرد: به منظور مدیریت مصرف بنزین و پیشگیری از قاچاق سوخت، بازدیدهای مستمر و غیرمترقبه از مجاری عرضه سوخت در سطح استان به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

حمه حسنی با قدردانی از همکاری و تعامل سازمان تعزیرات حکومتی کردستان، ادامه داد: پس از کشف تخلفات، پرونده های مربوطه تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که تاکنون برای حدود ۲ هزار و ۷۰۰ کارت سوخت متخلف حکم صادر شده و سایر پرونده ها نیز در مراحل رسیدگی قرار دارد.

وی با تقدیر از همراهی دستگاه های نظارتی و اجرایی در مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، بر لزوم تقویت هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط تأکید کرد و یادآور شد: استمرار این همکاری ها نقش مهمی در کنترل مصرف سوخت و مقابله مؤثر با قاچاق در استان کردستان خواهد داشت.