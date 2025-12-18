به گزارش کردپرس، غریری در سخنرانی خود در جریان فعالیت‌های «هفته‌ی ملی شفافیت» اشاره کرد که این فرآیند پاکسازی یک رکورد جدید را به ثبت رسانده است؛ به گونه‌ای که چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نام متفاوت شامل اسامی صوری، تکراری و افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، شناسایی شده‌اند.

وی توضیح داد که این اسامی به مدت ۲۵ سال توسط واسطه‌های مواد غذایی، خانواده‌ها یا کارمندان پنهان شده و اطلاع‌رسانی نشده بود.

وزیر بازرگانی عراق افزود: «به زودی یک تغییر الکترونیکی بزرگ و خدمات جدیدی را اعلام خواهیم کرد که پیش از این وجود نداشته‌اند. این اقدام به ریشه‌کن کردن فساد و حذف بروکراسی و تأخیر در امور منجر خواهد شد.»

در بخش دیگری از سخنان خود، غریری تأکید کرد که وزارت بازرگانی به تنهایی مسئول پرونده‌ی جیره‌بندی نیست، بلکه نقش فعالی در حفظ امنیت غذایی، کنترل قیمت‌ها در بازارها و جلوگیری از دخالت انحصارگران داشته است.

وزیر بازرگانی از شهروندان نیز خواست تا بخشی از سیستم شفافیت باشند و هر گونه مورد فساد یا سوءاستفاده از اموال عمومی را بلافاصله به نهادهای مربوطه اطلاع دهند، چرا که این یک وظیفه‌ی ملی و اخلاقی است.