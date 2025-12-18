کردستان به قطب تولید ماهیان زینتی غرب کشور تبدیل می شود

به گزارش کرد پرس، نگین مرادنژاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر ۲۵۳ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در استان فعال است که در قالب ۳ مجتمع بزرگ و مزارع خرد و منفرد، سالانه ۵ هزار و ۵۰۴ تن انواع ماهی تولید می کنند.

وی افزود: یک واحد پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ۵۰ تن در سال و ۱۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت ۲۳ تن نیز در استان فعالیت دارند که مجموع تولید آبزی پروری کردستان را به پنج هزار و ۵۷۷ تن در سال رسانده است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به جایگاه ویژه ماهیان زینتی در سبد تولید استان، اظهار کرد: سالانه به طور متوسط یک میلیون و ۲۲۰ هزار قطعه ماهی زینتی در ۱۲ واحد پرورش آبزیان شامل ۲ واحد صنعتی و ۱۰ واحد خرد و مشاغل خانگی تولید شده که بخش عمده آن به کشور عراق صادر می شود.

مرادنژاد میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده در بخش آبزی پروری و صید از منابع آبی استان را حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: هرچند کردستان استان غیرساحلی محسوب می شود، اما برخورداری از منابع آبی مناسب، زمینه جذب سرمایه گذاران جدید و صدور مجوزهای تازه در این حوزه را فراهم کرده است.

وی همچنین از برنامه ریزی برای ورود استان به حوزه پرورش ماهیان خاویاری خبر داد و یادآور شد: یک مزرعه پرورش ماهی خاویاری با ظرفیت تولید سالانه ۵ تن گوشت ماهی در مرحله اخذ پروانه تأسیس قرار دارد و تاکنون استحصال خاویار در استان انجام نشده است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: در حال حاضر ۲ واحد بسته بندی و قطعه بندی آبزیان در شهرستان های دهگلان و سنندج فعال هستند و به دلیل مازاد تولید، سالانه به طور متوسط ۶۰۰ تن از محصولات آبزی استان به سایر استان ها و برخی کشورهای هدف صادر می شود و مابقی به صورت تازه خوری در داخل استان مصرف می شود.

مرادنژاد گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، احداث مزارع و مجتمع های جدید آبزی پروری، ماهی دار کردن استخرهای دومنظوره کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون مزارع برای استفاده بهینه از منابع آبی، از مهم ترین اولویت های بخش شیلات کردستان به شمار می رود.