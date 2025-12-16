زمان آغاز به کار پارلمان عراق مشخص شد

به گزارش کردپرس، روز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، لطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق، فرمان ریاست‌جمهوری شماره (۵۴) را صادر کرد که بر اساس آن، از نمایندگان جدید مجلس برای برگزاری نخستین نشست خود دعوت شده است.

بر اساس این فرمان ریاست‌جمهوری، قرار است روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، نخستین نشست دوره ششم مجلس نمایندگان عراق برگزار شود.

در بخش دیگری از این فرمان آمده است که این نشست تا زمان انتخاب هیأت رئیسه پارلمان، به ریاست «مسن‌ترین عضو» اداره خواهد شد.

این تصمیم رئیس‌جمهور عراق پس از آن اتخاذ شد که دادگاه عالی فدرال، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را تأیید کرد و بر پایه مواد ۵۴ و ۷۳ قانون اساسی عراق، فرمان مذکور صادر شده است.

