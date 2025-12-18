۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۵

تشکیل سه کمیته مشترک بین ایلام و میسان عراق برای تسریع توسعه مرز علی‌غربی-چیلات

سرویس ایلام - استاندار ایلام با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مسئولان استان میسان عراق در شهر العماره گفت: سه کمیته تخصصی برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و مسائل مرتبط با مرز علی‌غربی  چیلات تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با بیان اینکه نشست مشترکی میان مسئولان استان ایلام و استان میسان عراق امروز در شهر العماره برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه مباحث خوبی در حوزه‌های مختلف مطرح و مقرر شد سه کمیته تخصصی به‌صورت هم‌زمان فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: این کمیته‌ها با هدف تسریع در پیگیری موضوعات عمرانی، اقتصادی و سایر مسائل مرتبط با مرز تشکیل می‌شوند تا روند تکمیل زیرساخت‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

استاندار ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سمت جمهوری اسلامی ایران گفت: در استان ایلام، زیرساخت‌های مرزی از قبل آغاز شده و ان‌شاءالله تا چند ماه آینده بخش عمده‌ای از این زیرساخت‌ها تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در سمت استان میسان نیز عزم و اراده جدی استاندار و مجموعه همکاران ایشان بر این است که زیرساخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت مرز علی‌غربی تصریح کرد: با تکمیل این زیرساخت‌ها، هم در حوزه مبادلات تجاری و هم در زمینه تردد زائران، شاهد اتفاقات خوب و اثرگذاری در مرز علی‌غربی چیلات  خواهیم بود.

