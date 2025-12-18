۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۶

استاندار میسان:

اجرای زیرساخت‌های مرز علی‌غربی-چیلات در دستور کار جدی استانداری میسان عراق

سرویس ایلام - استاندار میسان در نشست مشترک با استاندار ایلام و هیئت همراه، تاکید کرد: تسریع در بازگشایی مرز علی‌غربی-چیلات باعث رونق اقتصادی بین دو استان ایلام و میسان خواهد شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حبیب‌ظاهر الفرطوسی در یک سال گذشته پیگیری فشرده برای بازگشایی مرز چیلات از طریق حکومت مرکزی صورت‌ گرفت که  خوشبختانه  مورد موافقت دولت مرکزی و گذرگاه های مرزی قرار گرفت.

استاندار میسان گفت: بازگشایی مرز نقش مهمی در مراودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تردد زائران دارد.

الفرطوسی اظهار داشت: با بازگشایی مرز چیلات استان میسان داری ۲ پایانه مرزی چذابه و چیلات با کشور  ایران دارد که این مهم می‌تواند باعث توسعه همه جانبه بین دو کشور شود.

استاندار میسان گفت: قطعا با تکمیل زیرساخت‌های مرز چیلات شاهد تردد زائران و تجارت از طریق این مرز بین دو استان ایلام و میسان خواهیم بود.

الفرطوسی ادامه داد: تفاهم‌نامه بین دو استان و همکاری در حوزه‌های اقتصادی و علمی از جمله، کشاورزی، پزشکی، دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات بیشتر بین دو استان ایلام و میسان شود.

استاندار میسان گفت: مکاتبات لازم برای توسعه زیرساخت‌های مرز چیلات  با دولت مرکزی و گذرگاه های مرزی شده و تسریع در اجرای زیرساخت‌های به صورت جدی در دستور کار استانداری میسان قرار دارد.

