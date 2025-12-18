به گزارش خبرگزاری کردپرس، حبیبظاهر الفرطوسی در یک سال گذشته پیگیری فشرده برای بازگشایی مرز چیلات از طریق حکومت مرکزی صورت گرفت که خوشبختانه مورد موافقت دولت مرکزی و گذرگاه های مرزی قرار گرفت.
استاندار میسان گفت: بازگشایی مرز نقش مهمی در مراودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تردد زائران دارد.
الفرطوسی اظهار داشت: با بازگشایی مرز چیلات استان میسان داری ۲ پایانه مرزی چذابه و چیلات با کشور ایران دارد که این مهم میتواند باعث توسعه همه جانبه بین دو کشور شود.
استاندار میسان گفت: قطعا با تکمیل زیرساختهای مرز چیلات شاهد تردد زائران و تجارت از طریق این مرز بین دو استان ایلام و میسان خواهیم بود.
الفرطوسی ادامه داد: تفاهمنامه بین دو استان و همکاری در حوزههای اقتصادی و علمی از جمله، کشاورزی، پزشکی، دانشگاهی میتواند زمینهساز تعاملات بیشتر بین دو استان ایلام و میسان شود.
استاندار میسان گفت: مکاتبات لازم برای توسعه زیرساختهای مرز چیلات با دولت مرکزی و گذرگاه های مرزی شده و تسریع در اجرای زیرساختهای به صورت جدی در دستور کار استانداری میسان قرار دارد.
