پلاک کوبی احشام باید در ۲ هفته انجام شود

به گزارش خبرنگار کردپرس محمد رضایی در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه که در مسجد شهر آرمرده با حضور اقشار مختلف مردم این بخش برگزار شد، با اشاره به افزایش قاچاق احشام به کشور همسایه اظهار داشت: قاچاق احشام به کشور همسایه روبه افزایش است که عده ای سود می برند اما بخش زیادی از جامعه تاوان آن را با گرانی گوشت و مشکلات پس می دهند که ضروری است این مشکل به سرعت حل شود.

وی با بیان اینکه جلوگیری از قاچاق وظیفه همگانی است افزود: برای جلوگیری از مشکلات دامداران دام های سبک و سنگین را تا دهم دی ماه پلاک گذاری کنند بعد از این تاریخ نقل و انتقال احشام باید با مجوز دامپزشکی و جهاد کشاورزی انجام شود در صورت نقل و انتقال بدون مجوز توقیف می شود.

محمد رضایی گفت: با تمام توان مشکل کارت های مرزنشینی پیگیری می شود و فرمانداری بانه اتمام پروژه های عمرانی را در اولویت قرار می دهد.

وی ادامه داد: ما در جنگ هستیم دشمن با تمام توان تلاش می کند کشور ما را به زانو در آورد و میخواهد با توافق ناجوانمردانه ما را مطیع خود کند باید صبر و تحمل خود را نسبت به مشکلات بیشتر کنیم.

فرماندار شهرستان بانه خاطرنشان کرد: پلاک کوبی و هویت گذاری دام ها الزامی است براساس قانون نگهداری، جابجایی، خرید و فروش دام بدون پلاک مشمول مقررات پیش بینی شده ودر حوزه مقابله با قاچاق دام خواهد بود.

حدود ۱۵ میلیارد تومان برای عمران روستاهای بخش آرمرده

بخشدار آرمردهر در ادامه نیز گفت: امسال برای اجرای پروژه های عمرانی روستاهای بخش آرمرده ۱۴ میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان هزینه شده است.

علی منتظری اظهارکرد: اقدام عمرانی در ۲۳ روستای دارای دهیاری و در چهار روستای فاقد دهیاری انجام شده که این اقدام شامل پروژه بتن ریزی و دیوار حائل در ۱۷ روستا و یک هزار ۲۲۰ ریزی متر مربعبتن ریزی معابر و یک هزار و ۴۰۰ متر معکب احداث دیوار حال انجام شد.

وی ادامه داد: برای اجرای این اقدام ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده و توسعه شبکه فاضلاب به طول ۲۱۰ متر در روستای بایزآباد که یک میلیون تومان برای این پروژه نیز هزینه شد و سه هزار و ۶۰۰ متر مربع بتن ریزی روستاهای فاقد دهیاری با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

منتظری گفت: آسفالت معابر یکی از پروژه های مشارکتی دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستای بخش آرمرده هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع به اعتبار بیش از سه میلیارد تومان اجرایی شد.

وی با بیان اینکه امسال در بخش آرمرده ۲ واحد آموزشی به بهره برداری رسید، اظهار داشت: در روستای کنده سور نیز یک قطعه زمین برای احداث فضای آموزشی اهدا شد و هفت دانش اموز که ترک تحصیل کرده بودند با تلاش مدیر مدرسه باز گشت به تحصیل شدند.

بخشدار آرمرده به مشکلات این بخش اشاره کرد و افزود: کمبود فضای آموزشی یکی از مشکلات این بخش است که انتظار داریم برای حل این مشکل چاره اندیشی شود و همچنین امکانات بهداشتی نیز یکی از مشکلات در بخش آرمرده است.

وی گفت: قبلا در مرکز بهداشت آرمرده ۲ پزشک حضور داشت اما اکنون یک پزشک حضور دارد و ساختمان مرکز بهداشت نیز فرسوده است که نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

منتظری در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات مرزنشینان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: تاکنون سه مرحله کارت مرزنشینی شارژ شده که مرحله اول پرداخت شده مرحله دوم در حال پرداخت شده که پرداختی ها خیلی کند انجام می شود کار تجمع مرحله سوم تمام شده اما پرداختی مرحله دوم همچنان مانده است

وی افزود: لیست کارت های غیر فعال و فعال را جمع کردیم افرادی که بخش کولبری انها غیر فعال است امیدواریم که فعال به زودی فعال شود.

نبود فرصت های شغلی عامل اصلی مهاجرات

نماینده دهیاران بخش آرمرده نیز در ادامه گفت: بخش آرمرده به لحاظ تامین برق و گاز هیچگونه مشکل ندارد و اگر مشکلی نیز در این زمینه وجود داشته باشد جزی و ناچیز است.

خالد عزیزی افزود: نبود فرصت های شغلی در آرمرده یکی از مشکلات جوانان در این بخش است که باعث مهاجرات جوانان به شهرها و به اقلیم کردستان شده که ضروری است فرصت برای سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی فراهم شود.

وی با بیان اینه یکی از دغدغه های مردم بخش پرداخت های مرزی است که با تاخیر واریز می شود اظهار داشت: برای تجمیع کارت های مرزنشینی باید به بانه بروند که هزینه رفت و امد زیاد بر مرزنشین تحمیل می شود ما می توانیم این کار را انجام دهیم.

عزیزی افزود: بیشترین راه روستای خاکی شهرستان متعلق به بخش آرمرده است برای بازگشایی این راهها در فصل زمستان با مشکل مواجه خواهیم شد.

نماینده دهیاران بخش آرمرده گفت: در بخش آرمرده ۱۵۰ کوخ وجود دارد راه این کوخ ها رگلاج شده اما با بارش باران همه این راهها تخریب شده که هر ساله هزینه بالایی برای تسطیح و رگلاج جاده های روستایی هزینه می شود.

وی با بیان اینکه کمبود اعتبارات از مهمترین مشکلات روستاها است افزود: به لحاظ تامین آب شرب در بخش آرمرده مشکل زیادی وجود ندارد اما منبع آب و شبکه آبها فرسوده است.