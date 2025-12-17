عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی: حزب دمکرات دیدگاه خود را دارد و ما هم دیدگاه خودمان

به گزارش کردپرس، درباز کسرت رسول، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق «واقعیت جدیدی» شکل گرفته که هم بغداد و هم اقلیم کردستان را دربرمی‌گیرد. به گفته او، ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما اختلاف عمیق و ریشه‌ای در میان نیست؛ هر دو طرف دیدگاه‌های خود را دارند.

درباز کسرت رسول در حاشیه یک نشست خبری و در توضیح دیدار دیروز هیأت اتحادیه میهنی با حزب دمکرات کردستان گفت: «نشست بدی نبود؛ شفاف و صریح بود. آن‌ها دیدگاه خودشان را دارند و ما هم دیدگاه خودمان را، اما امیدواریم منافع عالی جامعه و مردم در اولویت همه نیروهای سیاسی قرار گیرد و از تنگ‌نظری حزبی فاصله گرفته شود.»

او همچنین اشاره کرد اختلافات ده سال گذشته میان نیروهای سیاسی سبب شده است که اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی بخشی از حقوق قانونی خود را از دست بدهد؛ از این‌رو همه طرف‌ها باید با رویکردی تازه وارد عمل شوند.

در پاسخ به پرسشی درباره محورهای اختلاف میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، درباز کسرت رسول گفت: «در نشست دیروز وارد جزئیات نشدیم. پیش از انتخابات هیچ نشستی نداشتیم و پس از انتخابات هم واقعیت جدیدی پدید آمده که بغداد و اقلیم کردستان را شامل می‌شود. تصور نمی‌کنم اختلاف عمیقی وجود داشته باشد، بلکه اختلاف دیدگاه‌هاست.»

روز سه‌شنبه ۲۰۲۵/۱۲/۱۶ هیأتی از اتحادیه میهنی به پیرمام رفت و با هیأت حزب دمکرات کردستان دیدار کرد. به گفته یک منبع آگاه به رسانه‌ها، این نشست بدون دستیابی به نتیجه مشخصی پایان یافت و هیچ بیانیه رسمی‌ای منتشر نشد.

بر اساس این اطلاعات، گفت‌وگوها عمدتاً درباره سهم‌خواهی‌ها در کابینه دهم دولت اقلیم کردستان و مطالبات پیشین دو طرف بوده و توافقی حاصل نشده است. این منبع افزود که درباره توزیع پست‌ها نیز توافقی شکل نگرفته، اما تصمیم گرفته شده جنگ رسانه‌ای میان دو حزب متوقف شود؛ توافقی که هدف آن آرام‌سازی فضا و پرهیز از تشدید تنش لفظی میان دو طرف بوده است.