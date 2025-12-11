به گزارش کردپرس، علی حمهصالح، رئیس جنبش موضع میهنی در چمچمال، امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که فرماندار و شهردار چمچمال را به دادگاه معرفی خواهند کرد.
او گفت آنچه دو روز است در رسانههای وابسته به دولت منتشر میشود و وعدههایی که داده میشود، جز نمایش و شعار چیز دیگری نیست و بخش زیادی از خانهها فقط شسته شده و ظاهرسازی شدهاند.
وی افزود: «حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی سالهاست میلیاردها دلار از این مردم دزدیدهاند، اما اکنون حاضر نیستند برای هر خانه ۱۰ هزار دلار پرداخت کنند که در مجموع تنها ۱۰ میلیون دلار میشود.»
او تأکید کرد که ۱۰ میلیون دلار فقط درآمد فروش ۱۰ روز برق چمچمال به شهرهای عراق است.
او تأکید کرد: «تمام کسانی که عامل این سیلاب هستند را به دادگاه معرفی میکنیم؛ از جمله فرماندار و شهردار چمچمال.»
او همچنین گفت پنج نقطه وجود دارد که مسیر آب در آنها به پادگانهای نظامی یا به افراد فروخته شده یا اجاره داده شده است.
علی حمهصالح افزود: «اینها فرزندانی دارند که ۱۰ میلیارد دلار دارایی دارند. اگر فقط برای هر خانه ۱۰ هزار دلار پرداخت شود، رقم بزرگی نیست.»
او در پایان گفت: «همه آن وعدههایی که مطرح میکنند با پول برق، آب و مالیات شهرهای سلیمانی، گرمیان، چمچمال و رابرین تأمین میشود، اما در عمل هیچ کاری نمیکنند. ما آمادهایم درآمد یک هفته قاچاق را در اختیار مردم قرار دهیم.»
او همچنین اظهار داشت: «رهبران قدرتمند حزب دمکرات و اتحادیه، مالک میلیاردها دلار هستند، اما کوچکترین کمکی به مردم سیلزده چمچمال نکردهاند و تنها شعار میدهند.»
